Для спортсменов, не допущенных на ОИ-2018, организуют турнир в Сочи
Помимо россиян в столицу зимних Игр 2014 года пригласят и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии на ОИ-2018.
Российские спортсмены, которые не получили допуск до Олимпиады-2018 от Международного олимпийского комитета, примут участие в альтернативных стартах в Сочи, утверждают «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве спорта РФ.
В этих соревнованиях смогут принять участие от 500 спортсменов. Помимо россиян в столицу зимних Игр 2014 года пригласят и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии на ОИ-2018. Точные сроки проведения турнира в Сочи не называются.
«Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня. Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде 2014 года, находятся в отличном состоянии и готовы принять атлетов хоть завтра. Поэтому большинство соревнований для тех, кого МОК не пустил в Пхёнчхан, состоятся именно в Сочи», — сообщил источник.