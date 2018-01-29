Для спортсменов, не допущенных на ОИ-2018, организуют турнир в Сочи

Помимо россиян в столицу зимних Игр 2014 года пригласят и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии на ОИ-2018.

Российские спортсмены, которые не получили допуск до Олимпиады-2018 от Международного олимпийского комитета, примут участие в альтернативных стартах в Сочи, утверждают «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве спорта РФ.

В этих соревнованиях смогут принять участие от 500 спортсменов. Помимо россиян в столицу зимних Игр 2014 года пригласят и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии на ОИ-2018. Точные сроки проведения турнира в Сочи не называются.