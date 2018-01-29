Продавай честь смолоду? Почему торговля девственностью становится трендом

Эксперты убеждены, что девушка, решившаяся на такой шаг, начинает свою жизнь со стереотипа «проституция как способ достижения цели».

Во времена непрекращающихся финансовых кризисов и колебаний валютных курсов современным «купцам» стали потихоньку предлагать весьма специфический «товар» — девственность. Количество девушек, желающих выгодно избавиться от своей невинности, растет не то что с каждым годом, а с каждым месяцем! Woman.ru попытался разобраться, что стоит за этим явлением: проституция в новой форме или женская эмансипация?

Все меньше остается сомневающихся в том, что все в нашем мире продается и, соответственно, покупается. Даже девственность. Другое дело, сможет ли общество официально признать, а значит, одобрить аукционы, с которых как горячие пирожки разлетаются «первые ночи» с невинными девушками.

Если что, вы не ослышались. В Сети сейчас можно найти массу порталов, основной целью которых является продажа близости с неопытной девушкой. Нет, речь сейчас идет не о принуждении, насилии или рабстве — девственницы сами несут посредникам свою честь. По словам владелицы одного из самых прибыльных в мире «аукционов девственности», на их сайте можно найти десятки видеороликов, в которых девушки со всего мира рассказывают о бонусах от участия в торгах. Представительницы прекрасного пола из Австралии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Азии и даже (!) арабских стран не гнушаются выставлять на продажу не просто свои тела, а нечто сакральное, для кого-то и вовсе священное. Означает ли это начало нового тренда, который обречен стать мейнстримом?

Ничего личного, только бизнес

С точки зрения бизнеса, хоть и весьма специфического, дело прибыльное. Девушка получает кругленькую сумму всего за одну ночь, а затем может инвестировать ее во что угодно: в недвижимость, образование или путешествия. Если подумать, то многие легкомысленные особы «продают» себя гораздо дешевле — например, за пару коктейлей в клубе. Тем не менее именно случаи покупки девственности за баснословные деньги — а таких, поверьте, немало — вызывают общественный резонанс. Ведь такие девочки бросают вызов общественным нормам. Однако находятся и те, кто делает из этого чуть ли не публичный перформанс.

Один из первых громких случаев продажи девственности — история бразильской студентки Катарины Мильорини, которая планировала продать свою невинность в исключительно благотворительных целях. Она заявила, что все полученные деньги пойдут на строительство жилья для бедных. Тем не менее сделка не состоялась: по слухам, покупатель отказался от интима, заявив после личной встречи, что параметры Катарины не соответствуют заявленным.

На все обвинения в проституции, которые посыпались на бразильянку, она парировала: «Если вы делаете это только один раз в своей жизни, тогда вы не проститутка. Ведь если у вас получится одна потрясающая фотография, это автоматически не делает вас фотографом».

Довольно спорный аргумент, учитывая, что к сексу даже прирожденные циники относятся не так, как к фотосъемке… Так кто же продает свою девственность? Алчные и бездуховные или робкие и скромные, но испытывающие потребность в деньгах? На рынке полно и тех, и других. Более того, некоторые даже восстанавливают невинность (и не раз), чтобы нажить себе целое состояние. Относительно невысокая цена, короткий период реабилитации — и снова «в строю». Теперь девушке, правда, надо выбирать уже другое агентство эскорт-услуг.

Однако нельзя сказать, что продажа девственности — это что-то принципиально новое. В Японии традиция инициации будущих гейш, то есть продажа их первого секса за деньги, существует издревле. Такая сделка требовалась, чтобы отметить повышение статуса гейши, которая получала свою стартовую сумму для начала полноценной карьеры.

«Я тебя родила, я тебя и уничтожу»

Бизнес по продаже невинности особенно активно развивается в крупных городах, а в странах, где проституция запрещена, это происходит незаконно и откровенно аморально. Недавно всю страну всколыхнул беспрецедентный случай, когда женщина пыталась продать девственность 13-летней дочери за полтора миллиона рублей.

В начале января в одном из московских ресторанов сотрудникам полиции удалось задержать двух уроженок Челябинска с поличным. Они получили деньги от «состоятельного покупателя», которым оказался сотрудник следственного управления, действовавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Выяснилось, что некая Ирина Гладких со своей подругой на различных сайтах подыскивали клиента побогаче, которому можно было бы предложить провести ночь с девочкой. Сейчас подельницам грозит до десяти лет лишения свободы по статье «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего».

На данный момент правоохранительные органы ведут следствие, чтобы выявить иные возможные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. С девочкой работают психологи. К слову, у Ирины еще есть сын, который живет с бабушкой.

По словам знакомых семьи, Гладких не нуждалась в деньгах, потому что несколько раз в год ездила отдыхать, хорошо одевалась и постоянно посещала светские мероприятия. Тем не менее, по словам журналистов, официально женщина нигде не трудоустроена, так что вопрос, откуда она брала деньги, чтобы вести такую жизнь, остается открытым.

Многие задаются вопросом, как мать может быть способна нажиться на своем ребенке, да еще и таким способом. Ведь теперь подростку необходима долгая психологическая реабилитация, и с большой вероятностью Ирину лишат родительских прав — как уже лишили отца девочки. «Есть такое выражение: «Мать плохому не научит». Эта ситуация — как раз исключение из этого правила. Совершенно точно родительница не проводила никаких профилактических бесед, а если и проводила — то только с перекосом в материальные ценности. Эта мамочка, вероятно, обладает знаниями о легком способе заработка, — предположила психолог Наталья Толстая.— В то же время ребенок в тринадцать лет уже прекрасно понимает, что к чему, что такое «хорошо», и что такое «плохо». В этом случае девочка прилетает с матерью в столицу и идет на этот ужин добровольно. Значит, знает зачем, понимает и принимает это с подачи матери».

Инвестиции в будущее?

Не так давно многие мировые СМИ писали об итальянке Николь, которая выставила свою девственность на аукцион на одном из сайтов эскорт-услуг. Заработанными деньгами она хотела оплатить учебу в Кембридже, где мечтала изучать бизнес-администрирование, а также желала приобрести родителям дом. «В шестнадцать лет я решила, что моя девственность — большая ценность. Тогда я встречалась с мужчиной гораздо старше себя, но не планировала спать с ним, поскольку хотела подарить первую ночь человеку, которого по-настоящему люблю. Выставить на аукцион свою невинность я решила, когда задумалась об образовании. Я стала искать возможность заработать и наткнулась на сайты эскорт-аукционов», — поделилась Николь. Что самое интересное, итальянка сама связалась с журналистами одного из британских изданий и рассказала свою историю, при этом упомянув, что если родственники узнают о ее затее, это их просто убьет.

Спустя несколько дней в интернете появилась новость о том, что девушка, получив предложение от бизнесмена, готового заплатить за ночь с ней больше миллиона евро, испугалась и передумала лишаться невинности с незнакомым человеком. Более того, ее родители, конечно же, обо всем узнали. «Они просто сидели и молча на меня смотрели, не в состоянии поверить собственным глазам. Мне так стыдно, что все зашло так далеко… Это просто ужасно», — исповедовалась Николь перед журналистами.

После этого случая девочка подверглась травле со стороны одноклассников и сейчас находится в состоянии тяжелого стресса. Будем надеяться, что она и правда одумалась и подарит себя лишь тому, кого искренне полюбит. Именно подарит, а не продаст.

Жизель из США — еще одна предприимчивая девушка, выставившая свой лот на аукционе, но не отступившая и в итоге подписавшая договор купли-продажи...

Счастливчиком стал предприниматель из Абу-Даби, который заплатил за удовольствие два с половиной миллиона евро. К слову, вторым претендентом был известный голливудский актер, который предпочел остаться инкогнито, а третьим — российский политик… Девушка призналась, что делает это для того, чтобы оплатить учебу и много путешествовать.

На Жизель, как водится, обрушилась лавина критики и обвинений в распущенности. Американка же объяснила, что может делать со своим телом все, что вздумается. «Я думаю, что тенденция продажи девственности — это своеобразная форма освобождения женщин. Меня шокируют высказывания некоторых людей, называющих меня проституткой! Оглянитесь назад на свою жизнь: вероятно, и вы бы предпочли вместо своего первого раза иметь несколько тысяч евро», — парировала Жизель.

А как насчет нескольких миллионов?

Мы рассказали лишь о самых громких случаях торговли правом первой ночи, но на самом деле их великое множество. В прессе то и дело всплывают новые эпизоды продажи девственности, а англоязычный поисковик выдает несколько десятков историй «продавщиц» — и это ведь только те, которые известны журналистам, а сколько их еще не рассказано…

Почему женщины продают девственность

Нам стало интересно, связано ли выставление девушкой на продажу собственной невинности только с денежным аспектом, или же тут скрыты какие-то глубинные мотивы. «У продажи девственности нет никакого сексуального или психологического подтекста, — ответила нам психолог, сексолог, эксперт сети по обучению женщин сексуальным техникам «Тренинг-центр «СЕКС.РФ» Наталья Романовская, — Тут речь идет исключительно о товарно-денежных отношениях, это форма секса за деньги. Есть женщина, нуждающаяся в легком и быстром заработке, и мужчина, который готов заплатить за половой акт. До того момента, как общество «разрешило» женщинам получать удовольствие от секса, он воспринимался как ресурс, за который женщина получала защиту, материальные блага, статус и другие привилегии. Такое явление, как продажа девственности, является всего лишь последствием сложившихся в обществе устоев».

Тем не менее психолог признает, что не все так однозначно. «В очень редких случаях причиной подобного поведения является глубокая эмоциональная травма у женщины: предательство любимого человека, конфликт с родителями, заниженная самооценка, несчастная любовь, невозможность вступить в эмоциональную связь с партнером. Это редкие и частные случаи, которые не носят массового характера», — заверила эксперт.

Существует ли тренд на девственность

Высокие ставки на покупку невинности наталкивают на мысль, что она по-прежнему в почете. Иначе зачем тогда мужчинам выкладывать баснословные деньги за ночь с неопытной девушкой?

По словам Натальи Романовской, сейчас как таковой моды на девственность не существует. «Благодаря общественному прогрессу в данный момент мы подходим к осознанию ценности конкретного человека, его личности, а не физиологического статуса. Для семейных отношений это очень хорошая тенденция, которая приводит к укреплению психоэмоциональных связей внутри пары», — уверена психолог.

В то же время раньше было две глобальных причины «культа девственности». «В древнем мире это была реализация инстинкта продолжения рода — девственность партнерши давала мужчине уверенность, что он воспитывает свое потомство. К тому времени, когда появление средств контрацепции и генетических анализов смогли дать мужчинам гарантию отцовства, инстинкт уже перерос в культурную традицию, — пояснила Наталья. — Даже в 19-20 веках, несмотря на прогресс, тема секса продолжала быть табуированной, люди ничего о нем не знали. В этих условиях мужчины получили физиологическое преимущество — их оргазм в большинстве случаев был гарантированным, в отличие от женского. Поэтому тренд на девственность снова укрепился: если у женщины не было опыта, то она не могла понять, получает ли она от секса удовольствие». Что же тогда собой представляют эти «охотники за девственницами», которыми полнится интернет?

«Если речь идет о мужчинах, которые платят за возможность сексуального контакта с девственницей или маниакально ищут себе избранницу без сексуального опыта, то тут речь идет, скорее всего, о каких-то фетишах или устойчивом желании «закрепиться» в сознании избранницы, — ответила на наш вопрос Романовская. — Ведь для женщины первый мужчина очень важен в психологическом плане, он является для нее символом вступления во взрослую жизнь и меняет ее внутренний статус».

Тем не менее слова владельца одного из немецких сайтов эскорт-услуг (проституция официально разрешена в Германии) скорее говорят о том, что культ невинности по-прежнему жив: «Женская девственность — это как выдержанное вино или роскошный автомобиль».

Что потом?

«Я нервничаю, но хотя бы могу быть уверена, что человек, заплативший столь огромную сумму, безусловно, будет добрым и не причинит мне вреда. Мы прекрасно проведем время вместе», — говорила в своем первом интервью итальянка Николь, которая впоследствии передумала продавать свою девичью честь.

Логика есть: девушка, подписавшая контракт с эскорт-агентством, во время сделки находится под защитой его служб безопасности, которые всегда поблизости: например, в соседнем номере. Однако есть и сомнительные компании, сотрудничество с которыми может стоить девственнице здоровья, а то и жизни. На форумах, посвященных этой теме, можно найти массу печальных рассказов. Судя по ним, иногда клиенты могут привести с собой друзей, которые тоже не прочь развлечься, не заплатить (если договор не был подписан), избить. Иногда девочки просто исчезают…

Представим, что все прошло без эксцессов. Что теперь? Ведь, в конце концов, первый секс очень важен в жизни каждой девушки: по словам психологов, девственность, это не только про анатомию, но еще и про внутреннее состояние. Эксперты убеждены, что девушка, решившаяся на такой шаг, начинает свою жизнь со стереотипа «проституция как способ достижения цели». Неважно, куда она захочет потратить деньги — на образование, путешествия или новую одежду — этот поступок не научит ее решать проблемы.