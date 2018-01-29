Казахстанцев спасли на алтайской трассе
В России заглохли два микроавтобуса, в которых ехали жители Монголии и Казахстана.
В ночь на 29 января, несмотря на то, что морозы уже отступали, автомобили все еще замерзали на алтайских трассах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алтайская правда.
Стоящие машины заметили ночью в 35 км от села Кулунда на трассе Кулунда-Родино.
Среди пассажиров были 12 студентов и трое детей.
Люди ехали в гости в Монголию. С трех часов ночи водители пытались самостоятельно отогреть транспортные средства, но так и не справились. Микроавтобусы заметили сотрудники ГИБДД. Водителей и пассажиров срочно доставили в ближайший пункт обогрева. Транспорт отогрели и отбуксировали в населенный пункт в теплый гараж.
Фото: news for breakfas
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