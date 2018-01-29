Казахстанцев спасли на алтайской трассе

В России заглохли два микроавтобуса, в которых ехали жители Монголии и Казахстана.

В ночь на 29 января, несмотря на то, что морозы уже отступали, автомобили все еще замерзали на алтайских трассах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алтайская правда.

Стоящие машины заметили ночью в 35 км от села Кулунда на трассе Кулунда-Родино.

Среди пассажиров были 12 студентов и трое детей.

Люди ехали в гости в Монголию. С трех часов ночи водители пытались самостоятельно отогреть транспортные средства, но так и не справились. Микроавтобусы заметили сотрудники ГИБДД. Водителей и пассажиров срочно доставили в ближайший пункт обогрева. Транспорт отогрели и отбуксировали в населенный пункт в теплый гараж.

Фото: news for breakfas