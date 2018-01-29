Тяжелобольным казахстанцам будут доставлять лекарства почтой

Пилотный проект по доставке лекарств «Казпочтой» будет запущен в этом году в Карагандинской области.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам цифровизации здравоохранения речь зашла о внедрении доставки лекарственных препаратов при помощи Казпочты, передает корреспондент Zakon.kz.

«Предусматривается ли в информационных системах функция электронной выдачи рецептов для больных, в том числе малоподвижных и онкологических, лекарства для которых подлежат контролю?» - обратилась с вопросом к главе минздрава депутат Жамиля Нурмамбетова.

На этот счет министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что ведомство намерено внедрить доставку лекарств при помощи Казпочты.

«Те бесплатные рецепты, которые состоят на диспансерном учете, на сегодняшний день ведутся в электронной форме. В аптеке, которые имеют контракты на выдачу этих лекарств, также есть порталы, через которые при помощи ИИН в безбумажной форме можно получить эти рецепты. Выбор за самим пациентом. Многие, особенно пожилые люди не доверяют, просят распечатать. Мы им распечатываем. При этом есть возможность самому врачу назначить от одного до трех месяцев, чтобы он мог получить, не ходить за этими рецептами», - сказал глава минздрава.

В то же время он добавил, что есть определенная категория пациентов, которым трудно передвигаться.

«Мы сегодня договорились с Казпочтой, разрабатываем пилотный проект. Хотим в Карагандинской области в этом году начать. Врачу будет достаточно назначить рецепт, Казпочта будет доставлять его до дома пациента, в том числе и для сельской местности. У них есть вся инфраструктура. В целом, этот проект экономичный. Если хорошо пойдет, то будем тиражировать в других регионах. В первую очередь, для тяжелых больных мы хотим внедрить», - заключил Е. Биртанов.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: psyteh.ru.