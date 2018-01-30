В Казахстане из 4 тысяч имамов высшее образование имеют 20%

В ходе презентации законопроекта по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений министр профильного ведомства Нурлан Ермекбаев рассказал об уровне образования казахстанских имамов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Вопрос об образовании встал в связи с тем, что казахстанцам могут запретить получать религиозное образование за рубежом, а разрешение на выезд могут выдать тем, кто уже получил базовое университетское образование в Казахстане. Ермекбаев отметил, что это позволит оградить наших соотечественников от негативных последствий учёбы в религиозных учреждениях других стран. При этом к дефициту кадров это не приведёт, считает министр.

В стране достаточно возможностей для подготовки священнослужителей. К примеру, сегодня потребность в имамах, обучающихся за рубежом, - всего 7-8 процентов. Все остальные готовятся в Казахстане. В стране 9 медресе и один университет. Всего же в системе ДУМК работают около 4 тысяч имамов. Из них высшее образование у 20 процентов. Среднее имеют 27 процентов, 54 процента имамов закончили специальные курсы.

Нурлан Ермекбаев, министр по делам религий и гражданского общества РК:

«На сегодня этот процесс не регулируется. Наши граждане обучаются за рубежом, в том числе в сомнительных учебных заведениях, попадают под влияние деструктивной идеологии. Получив там образование, в том числе подпольных различных школах курсах, возвращаются с чуждыми для нас ценностями и радикальными взглядами. Исключения могут составлять обучение за рубежом на основании международного договора или соглашения, а также в случае отсутствия у зарегистрированных в Казахстане религиозных объединений, духовных или религиозных организации образования на территории нашей страны».

Также среди поправок в законопроект рассматривается разработка норм внешнего вида. В частности, планируется представить эскизы и характерные признаки бороды. Правда, речь идёт только о тех, кто придерживается деструктивных религиозных течений. При определении таких личностей правоохранительные органы будут обязаны установить комплекс признаков, затем провести беседу с человеком и только при необходимости сделать ему предупреждение, пояснил Ермекбаев.

Нурлан Ермекбаев, министр по делам религий и гражданского общества РК:

«Будут определены признаки религиозных деструктивных течений. Это как внешние, так и концептуальные, психологические и предполагается ввести запрет на их демонстрацию. Специалисты будут определять, являются ли эти признаки признаками деструктивных религиозных течений. Все будет расписано: и длина бороды, и другие признаки. И если какой-то только один признак, например, укороченные штаны, или если человек абсолютно нерелигиозный, то к нему никаких мер приниматься не будет».

Фото с сайта mazhab.kz