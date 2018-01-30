В Карагандинской области из-за гепатита проверят рынки и супермаркеты

В Карагандинской области растёт число пациентов, заражённых гепатитом А. За последние 4 дня 19 новых случаев. Об этом сегодня на специальном брифинге заявили специалисты регионального департамента охраны общественного здоровья, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

При этом в инфекционные больницы поступают как дети, так и взрослые из разных районов области. Гульжан Байтуганова, зам. начальника Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области, сообщила, что на сегодняшний день лабораторно подтверждено 43 случая по области, из них 31 заболевший - школьники.

«Основная версия - контактно-бытовой путь. Он может быть сейчас в инкубации. Может быть сегодня биохимия отрицательная, через 1-2 дня уже положительная. Для этого проводится сейчас медицинское наблюдение и фильтры», - рассказала Байтуганова.

Большая часть заболевших - школьники в возрасте 12-14 лет. В младенчестве они не получили прививки от гепатита. Только в одной карагандинской школе № 58 уже 12 больных детей. И это число может вырасти, не исключают санитарные врачи, поскольку инкубационный период гепатита А - 35 дней. Человек может не подозревать о том, что заражён. Только биохимическое исследование крови покажет истинную картину.

На сегодняшний день более 200 детей области, имевших контакты с больными, уже привиты. Остальных врачи обследуют ежедневно. В школах проведена дезинфекция, введена кабинетная система уроков.

Вместе с тем, санврачи продолжают искать источники заражения. Три смыва с продуктов питания из столовых некоторых школ и детского сада, где дошколята не болели, показали наличие антигена гепатита А - в свёкле и редьке. Как выяснилось, овощи повар закупила на местном рынке.

Юрий Залыгин, зам. начальника Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области:

«Нами была подготовлена информация в областную прокуратуру о разрешении отбора проб на рынке «Шыгыс» и в крупных супермаркетах. Для того чтобы посмотреть, проанализировать и предметно говорить».