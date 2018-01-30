Ставшая шестой женой салафита алматинка отказалась от сына

Пока мальчик был на каникулах у бабушки, мама успела влюбиться, поменять христианскую веру на ислам и стать его шестой женой.

Салафит из Алматы принуждал пасынка в гражданском браке читать намаз, запрещал пользоваться смартфоном и смотреть телевизор. Спустя 2,5 года мальчик позвонил родному отцу и пожаловался, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК «Алматы».

«Много было запретов. Мне нельзя было спать на животе, пить левой рукой, рисовать, лепить. Потом есть стоя, пить стоя нельзя было, есть левой рукой. В основном одни запреты были. Вот самое интересное - я любил лепить, рисовать, а они не разрешали мне. Нельзя было это», - рассказал мальчик.

Под запретом оказалась и вся техника - смартфон, телевизор, планшет, а еще общение с друзьями. Все эти прелести детства для 13-летнего ребенка в один миг стали недоступны. Пока мальчик был на каникулах у бабушки, мама успела влюбиться в салафита, поменять христианскую веру на ислам и стать его шестой женой.

«Мама носила просто длинные юбки. Потом она резко надела хиджаб, уже читала Кораны, несколько книг там. Вот так все началось. Обстановка быстро поменялась за месяц примерно где-то», - вспоминает ребенок.

Познакомились они в фитнес-центре. Брак официально не регистрировали, совершили только обряд «неке кию», то есть бракосочетание по шариату, в мечети. Вместе не жили - мужчина ночевал лишь несколько дней.

«Он делал вид, что ко мне хорошо относится. Как обычно у салафитов есть - они говорят «если ты будешь мусульманином, у тебя будет то-то, то-то, вот мы с мамой скоро поедем туда-то». Они так заманивают», - делится воспоминаниями мальчик.

Заманил до такой степени, что мать даже не слышала родного сына. Напротив, сама заставляла читать намаз. И так продолжалось 2 года, пока мальчик не позвонил родному отцу.

«Позвонил мне в слезах и объяснил ситуацию. Он сказал «вот папа, так и так, меня мама насильственно принуждает к чтению Корана, к занятиям там каким-то непонятным религиозного вида». Плачет ребенок, и я начал разбираться в ситуации. Вот эти 2.5 года как он мне объяснил, ждал, когда исправится мама», - рассказал отец мальчика.

Но, похоже, мама слишком глубоко погрузилась в религию. В суде предложили оставить ей ребенка, если она примет традиционную веру. Но женщина отказалась. Сейчас мальчик живет с отцом, видеться с мамой не хочет. Впрочем, и она не горит желанием общаться с ним.

На суде никто из них не присутствовал. Предоставили медицинское заключение, что женщина в положении. Кстати, то, что мужчина салафит, показала теологическая экспертиза. А женщину признали религиозно неграмотной.

«Мы предложили семье бесплатную реабилитацию в центре "Шанырак" и рекомендовали обратиться к традиционной вере. Однако уверенная в своих убеждениях пара отказалась и от помощи, и от ребенка. Эту пару мы сейчас взяли на контроль», - сообщил руководитель Управления по делам религий Алматы Айдар Есенбеков.

В центре теологи вернули в традиционный ислам 250 человек. Со столькими же занятия продолжаются.