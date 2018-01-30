Пожилая алматинка за рулем протаранила забор

Женщина пострадала в дорожном происшествии, но от госпитализации отказалась.

Женщина 76 лет за рулем Toyota Corolla въехала в забор в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

ДТП произошло на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Ходжанова. Водитель Toyota Corolla, двигаясь по Аль-Фараби, на затяжном повороте не справилась с управлением, наехала на бордюр и врезалась в забор, в результате чего были повреждены две секции ограждения.

Приехавшая к месту происшествия "скорая" осмотрела пострадавшую, оказала необходимую помощь, госпитализация не потребовалось.

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