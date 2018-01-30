Казахстанцам напомнили о риске штрафа в Таиланде

На пляжах за курение могут оштрафовать или дать тюремный срок.

Директор одной из казахстанских туристических компаний сообщил тем, кто планирует ехать на отдых в Таиланд, о риске получить штраф или тюремный срок, сообщает Zakon.kz.

«Туристам курильщикам на заметку! С 01.02.2018 года в большинстве Тайских пляжей вводится запрет на курение сигарет. Штраф при обнаружении составляет около 3000$ или тюремным сроком или в особых случаях штраф+срок.

То что вы будете пьяны, физически развиты и дофига тагил, вас это все ровно может не спасти! Даже наличие российского паспорта с протекцией самого Владимир Владимировича не освободит от смольно-никотиновой кары тайского суда.

Так же напомню, что курение любых электронных сигарет (вэйпы, айкос и другие паро-дымовые девайсы) тоже вне закона. Употребление и ввоз в страну карается законом, сроком до 3-х лет Тайской зоны», - сообщил в Facebook Бахтиер Исхаков.