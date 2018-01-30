В Алматы бывший участковый возглавлял ОПГ

Дело участкового-главаря банды рассматривают в Алматы. В суде всплывают всё новые шокирующие факты того, как преступники отнимали у пострадавших квартиры. На скамье - 35-летний полицейский. Ещё один обвиняемый, его родной брат, пустился в бега. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Алматы».

Произвол участкового Ауэзовского района потянул на десяток томов уголовного дела. Материалы собирались с 2015 года. Тогда, по информации прокурора, полицейский создал ОПГ. В его состав вошли: родной брат и гражданин Узбекистана.

«Для реализации своего преступного умысла Онгарбаев Арли вступил в предварительный приступный сговор со своим старшим братом Онгарбаевым Асетом Габитовичем 1981 года рождения. А также со своим знакомым Джанабаевым Алишером. Вступив в предварительный преступный сговор, вышеуказанные лица составили преступный план и распределили между собой роли», - сообщил гособвинитель Жанель Болатов.

Гражданин Узбекистана Алишер Жанабаев вошел в доверие, даже обещал жениться на ней, купить дом и открыть бизнес. Взамен альфонс требовал продать две квартиры Татьяны Шульгиной. Влюбленная дама квадратные метры реализовала за 20 миллионов тенге. После чего, по словам потерпевшей, участковый и жених решили избавиться от нее.

«Пытались вывезти меня в другое государство и оставить там в рабстве, мне чудом получилось оттуда вернуться, добраться до Алматы, где я узнала о том, что на моего сына было совершено покушение, его хотели убить, вывезли в сторону Талгара, душили его, ножом били», - вспоминает потерпевшая Татьяна Шульгина.

«Требования у нас одни: возместить материальный ущерб, вернуть жилье женщине, ну и соответственно материальный, моральный ущерб», - сказал адвокат потерпевшей Т.Шульгиной Махсат Жарикбаев.

Родной брат главного фигуранта дела в розыске. Сейчас на скамье подсудимых гражданин Узбекистана, который частично признал вину, а также участковый. Арли Онгарбаеву предъявлены обвинения по ряду тяжких статей: мошенничество в особо крупном размере, превышение полномочий, создание ОПГ, а также покушение в убийстве. Полицейский отрицает свое участие в указанных эпизодах.

К слову, потерпевшими могут признать и тех, кто купил две квартиры у Татьяны Шульгиной.