Срок ввода в эксплуатацию ИС «Астана-1» запланирован на 1 апреля 2018 года

В «Атамекене» состоялось очередное совещание в режиме ВКС по вопросам внедрения и работы ИС «Астана-1», а также разработки нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено новым Таможенным кодексом РК, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен». Модератором выступила Управляющий директор-директор Департамента таможенного администрирования НПП РК «Атамекен» Дина Мамашева. В мероприятии приняли участие представители Комитета госдоходов МФ РК, отраслевых ассоциаций и бизнес-сообществ, а также представители региональных палат предпринимателей.

О ходе эксплуатации ИС «Астана-1» по таможенным процедурам экспорта и таможенного транзита рассказала Умитгуль Губашева. Также она дала разъяснения по вопросам заполнения некоторых граф в ИС «Астана-1».

Стоит добавить, что срок ввода в эксплуатацию ИС «Астана-1» был снова скорректирован и запланирован на 1 апреля 2018 года. А с 1 октября 2019 года предусмотрен запуск в пилотном режиме единого окна по экспортно-импортным операциям.

Далее директор департамента АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Николай Сушков рассказал о взаимодействии АО «НК «КТЖ» с Комитетом госдоходов МФ РК в рамках функционирования ИС «Астана-1».

«С 1 октября 2017 года информационные системы КТЖ были интегрированы с «Астана-1» в плане предварительной информации. За период с 1 октября по 31 декабря 2017 года было передано порядка 65 тысяч информаций, подобный вид передачи позволяет ее трансформировать в электронную копию декларации. По данному моменту вопросов нет. Интересуют два момента, это экспорт и транзит, после передачи декларации возникают такие нюансы, как то, что в таможенной системе копии деклараций с отметками остаются, но при передаче КТЖ не видит сроки таможенного транзита, средства идентификации. Отсюда возникают риски», - пояснил Сушков.

Дина Мамашева подчеркнула, что сразу перейти на «безбумажный проезд» - дело времени, на сегодняшний день без штампа в транспортных накладных не обойтись.

«Учитывая, что у нас внедрена система электронного декларирования по таможенной процедуре экспорта, необходимо наладить электронное взаимодействие между таможенными органами и КТЖ, в части закрытия транзита в автоматизированном виде», - добавила она.

О проблемах взаимодействия электронного декларирования с банками второго уровня и налоговыми органами рассказала заместитель директора департамента таможенного администрирования НПП Ирина Ансарова.

«При внедрении электронного декларирования таможенная декларация в электронной форме должна признаваться всеми государственными органами и организациями, которые осуществляют контроль в различных сферах деятельности, это должно быть нормативно закреплено. Нацпалата провела анализ валютного и налогового законодательств, чтобы посмотреть, как в них закреплены права и обязанности бизнеса при предоставлении документов в электронном виде. (…) В Законе о валютном регулировании нигде не предусмотрено принятие документов в электронном виде. Вместе с тем, в Правилах по проведению экспортно-импортного контроля предусмотрено, что банки второго уровня или сам Нацбанк может потребовать у экспортера/импортера подтверждающие документы (…) Получается законодательно необходимо представлять документы, копии которых подтверждены ЭЦП, а ИС «Астана-1» не предусматривает ЭЦП», - сообщила Ирина Ансарова.

Спикер отметила, что на сегодня нет ясной картины того, как предприниматель будет подтверждать исполнение своего контракта банкам и налоговым органам. По этому вопросу необходимо подробное разъяснение, считает она.

По итогам совещания Дина Мамашева доложилась о ходе работы по НПА, принятие которых предусмотрено Кодексом РК «О таможенном регулировании в РК».

Также она озвучила информацию об итогах рассмотрения проектов четырех приказов МФ РК:

- об утверждении Особенностей предъявления условно выпущенных товаров либо подтверждения места их нахождения при проведении таможенного контроля для подтверждения соблюдения целей и условий предоставления льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и (или) ограничений по пользованию и (или) распоряжению этими товарами в связи с применением льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, а также периодичности проведения и иных требований к проведению таможенного контроля после выпуска товаров в отношении условно выпущенных товаров;

- о некоторых вопросах прибытия и таможенного транзита товаров и транспортных средств;

- об утверждении Правил представления документов для освобождения от обложения таможенными сборами за таможенное декларирование товаров

- об утверждении Правил подтверждения наличия оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин и форм решений о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин и об отказе в их предоставлении.

Подводя итоги совещания, Дина Мамашева отметила, что вопрос функционирования ИС «Астана-1» по экспорту и транзиту всесторонне рассмотрен и попросила Комитет госдоходов МФ РК представить на очередном совещании презентацию всего бизнес-процесса функционирования в ИС «Астана-1» подсистемы «импорт» (планы и ход их реализации).

«Система «Астана-1» уже не вызывает столько вопросов как по началу. Работу по мониторингу работы подсистемы «экспорт» ИС «Астана-1» можно считать завершенной. Теперь же следует начать мониторинг тестового режима подсистемы «импорт»», - резюмировала Дина Мамашева.