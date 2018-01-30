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Сон с родителями назвали смертельным

30 января 2018, 06:15

Ученые обнародовали статистику по годам: 141 младенец погиб в Великобритании из-за сна со взрослыми.

Британский департамент образования раскрыл статистику по младенческой смертности от сна вместе с родителями: в среднем из-за этого умирает в среднем 133 ребенка в год или трое детей за неделю. На данные обратило внимание издание The Independent, пишет Лента.ру.

Ученые обнародовали статистику по годам: 141 младенец погиб в Великобритании из-за сна со взрослыми в 2017, 131 — в 2016, 121 — в 2015, 141 — в 2014 и 131 — в 2013.

Сотрудница ассоциации по предотвращению младенческой смерти во сне The Lullaby Trust Фрэнсин Бейтс (Francine Bates) советует принять во внимание все факторы риска, которые несет сон в одной кровати с младенцем.

«Шансы внезапной смерти возрастают, если хотя бы один из родителей курит, выпил алкоголь или принял наркотик перед сном или просто очень устал. Также в группе повышенного риска находятся недоношенные дети и маловесные младенцы», — отметила она.

Представители National Childbirth Trust советуют убедиться, что ребенок точно не упадет с кровати во время сна, а одеяло не закрывает его лицо. Они категорически запрещают спать с детьми на диванах или креслах. Также они рекомендуют всегда класть ребенка на спину и размещать их так, чтобы их ноги касались края кровати или колыбели.

Фото: Wiese / face to face / Globallookpress.com


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