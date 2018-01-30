В школах Жамбылской области отменили занятия

30 января в школу не пойдут учащиеся Тараза, Мойынкумского, Таласского и Сарысуского районов с первого по девятый классы.

В Жамбылской области сохраняется морозная погода, и в школах вновь отменили уроки, передает МИА «Казинформ».

30 января в школу не пойдут учащиеся Тараза, Мойынкумского, Таласского и Сарысуского районов с первого по девятый классы. Во всех остальных районах занятия отменяются только для учеников начальных классов, пояснили в областном управлении образования.

Напомним, при понижении температуры до минус 25 градусов отменяются занятия в начальных классах, при минус 27 - по девятые классы, при минус 30 - до 11 класса включительно. Накануне, 29 января, уроки отменяли для школьников 1 - 11 классов. Синоптики прогнозируют потепление в регионе в ближайшие дни.

Фото: Misanec.ru