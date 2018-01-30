В Астане участились ДТП с участием детей

Руководителям организаций образования было дано поручение еще раз провести лекции и разъяснительную работу.

Управление образования города Астаны просит родителей быть бдительней и следить за соблюдением правил дорожного движения своими детьми, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

«В последнее время участились случаи ДТП с участием детей. В связи с этим управление образования города Астаны призывает жителей и гостей столицы строго соблюдать требования правил дорожного движения», - говорится в сообщении.

Руководителям организаций образования было дано поручение еще раз провести лекции и разъяснительную работу о необходимости соблюдения детьми ПДД.

«Уважаемые родители! Отправляя детей на улицу, напомните им о правилах безопасности и необходимости быть особенно внимательными на дорогах, ведь нет ничего дороже жизни и здоровья наших детей», - призывают в управлении.

Фото: symphonyhq.com