Вопиющую историю людского равнодушия рассказала маленькая жительница Талдыкоргана. Десятилетняя девочка уверяет, что водитель автобуса высадил ее в лютый мороз из-за того, что к ней приставал пьяный мужчина, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Видео с рассказом ребенка сняла и выложила в сеть ее мама. За ребенка в полном салоне заступился лишь один молодой человек. Но пьяный пассажир сломал ему нос. Крови было много. Это разозлило водителя, и он высадил из автобуса: дебошира, заступника и даже ребенка.

Девочка уверяет, что плакала и умоляла, но шофер был непреклонен. А остальные пассажиры проявили к ситуации полное равнодушие. Девочка пробежала три остановки, пока не села на другой автобус.

Девочка сообщила, что все это произошло в автобусе №10. В транспортной компании, которая обслуживает этот маршрут, к самому посту, и да и к рассказу девочки отнеслись с недоверием. 22 января – а именно в этот день, по словам школьницы, все и случилось – по этому маршруту работали 11 автобусов.

– Со всеми 11 поговорили. Они утверждают, что не было такого случая, чтобы высаживали пьяного человека. В один голос говорят, что у нас тоже есть маленькие дети, - заявил руководитель транспортной компании Манарбек Жарахметов.

Кстати, правила автопарка не запрещают высаживать нетрезвых дебоширов. Что касается ребенка, то ее родные обратились в полицию. Но правоохранительные органы состава преступления в действиях водителя не обнаружили.

– Поступило от бабушки, которая выразила претензию, который якобы ее высадил. Необходимо отметить, что в его действиях какие-либо уголовно наказуемые деяния не усмотрены. Здесь усматривается в его действиях нравственная сторона, - сказал пресс-секретарь ДВД Алматинской области Нурахмет Кобейхан.

Попытки связаться с мамой девочки успехом не увенчались – ее телефон отключен. Так что понять, насколько правдивы слова девочки, могут только свидетели, которые пока так и не объявились.

Фото: hyser.com.ua