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В Павлодаре провалена программа по установке счетчиков тепла

30 января 2018, 08:47

Из-за многочисленных нарушений технических требований многие горожане платят больше, чем потребляют.

В Павлодаре подрядчики провалили программу по установке приборов учета теплоэнергии в многоэтажных домах. Из 272 узлов ни один не принят в эксплуатацию, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар".

Специальная комиссия забраковала работу подрядчика, выявив отсутствие термометра сопротивления для замеров показателей по подающему и обратному трубопроводу, неправильно произведенные сварочные работы, неисправные тепловые вычислители, отсутствие проектно-сметной документации и другие нарушения и недочеты.

Жилищная инспекция дала подрядчику время до лета устранить все нарушения.

"Это значит, в нынешнем отопительном сезоне жильцам не придется рассчитывать на экономию. Между тем, нормально функционирующие приборы помогают людям сократить расходы за тепло до 40%", — рассказал заведующий сектором жилищной инспекции акимата Павлодара Амангельды Рустемов.

На сегодня приборы учета тепла установлены в 80% жилого фонда Павлодара, это 904 высотки. Из них только 60% приняты на коммерческий учет, жители остальных домов вынуждены платить по общему завышенному тарифу. Когда их приборы примут в эксплуатацию, пока не известно.

Фото: Интерфакс


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