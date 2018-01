Вейпинг признали смертельно опасным

Ученые школы медицины Нью-Йоркского университета выяснили, что пар от электронных сигарет способствует повреждению ДНК, что может вызвать развитие раковых заболеваний. Результаты научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!, пишет Лента.ру.

Биологи изучили влияние никотина и производных от него соединений, содержащихся в паре от электронной сигареты, на мышей. Оказалось, что летучие соединения повреждают генетический материал в клетках легких, сердца и мочевом пузыре. При этом уменьшалась активность репарационных систем, восстанавливающих ДНК, что выражалось в снижении уровня специфических белков.

Похожие изменения наблюдались в культурах человеческих тканей, включая клетки легких и мочевого пузыря, которые подвергали действию никотина и нитрозамин-кетона, который является производным никотина и канцерогеном. В результате увеличилась скорость мутаций и вероятность образования опухолей.

Исследователи полагают, что, хотя в паре от электронных сигарет содержится меньше канцерогенов, чем в табачном дыме, риск онкологических заболеваний у вейперов все равно выше, чем у некурящих людей.

