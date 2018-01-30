В Алматы всю ночь устраняли аварию на тепломагистрали
Для оперативного управления процессом ликвидации последствий коммунальной аварии в микрорайоне «Таугуль» создан штаб.
Всю минувшую ночь аварийные бригады ТОО «Алматинские тепловые сети» ликвидировали последствия аварии, произошедшей утром минувшего понедельника на сегменте тепломагистрали, проходящей по территории микрорайона «Таугуль» вблизи пересечения улиц Пятницкого и Сулейменова в Ауэзовском районе Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы.
Как пояснили коммунальщики, время аварийно-восстановительных мероприятий было продлено до утра текущих суток из-за возникших сложностей при замене вышедшего из строя сегмента магистрального трубопровода, проходящего в непосредственной близости от других подземных коммуникаций, на новый.
В этих работах используется современная техника, однако специалисты считают, что неоправданная спешка может привести к случайному повреждению иных инженерных сетей, проходящих в непосредственной близости от теплотрассы.
Для оперативного управления процессом ликвидации последствий коммунальной аварии в микрорайоне «Таугуль» создан штаб.
Ранее сообщалось, что утром минувшего понедельника в Ауэзовском районе Алматы близ пересечения улиц Пятницкого и Сулейменова произошел порыв тепломагистрали. Повреждение трубопровода диаметра 500 мм повлекло отключение от отопления и горячего водоснабжения порядка 130 объектов, включая многоэтажные жилые дома, частные строения, учреждения образования и прочие помещения, расположенные в контуре улиц Навои, Жандосова, Берегового и Рыскулбекова. В нескольких школах отменили занятия для учеников старших классов и приостановили работу детского сада.
К 15 часам теплоснабжение северо-западной части указанного жилого массива удалось восстановить благодаря оперативному изменению схемы подачи теплоносителя.
Фото: пресс-служба акима Алматы
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.