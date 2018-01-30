Багдат Мусин рассказал о своих утренних пробежках

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин рассказал на своей странице в Facebook о том, как начал бегать по утрам несмотря на мороз, передает Zakon.kz.



"Последний воскресный день января 2018 года начал с пробежки 5 км, конечно не -50, но ближе к -30 было. Когда в обычный морозный день выходишь на улицу, не на пробежку, а так в повседневности, замерзаешь через 10 минут. И кто рядом, обычно говорят, ты почему так быстро промерзаешь, ты же северный. А когда бежишь, хоть и минус 30, и одёжка налегке, можно часик другой бегать и не замерзать", - пишет Мусин.

Глава ведомства вспомнил слова супермарафонца Марата Жылынбаева, который говорил - главное, чтобы одежда была термосом, теплая в меру, но не продуваемая. А дальше не важно, какая температура на улице, температуру тела человек регулирует сам.

"Зимние забеги не вредны! Сужу конечно по субъективному. Врачи знают, сколько за весь прошлый зимний период приходил с простудами, а с начала этой зимы (именно с ноября начал забеги) до сейчас ни одной... тьфу, тьфу, тьфу. Проблема вся в голове. Блоки устанавливаются в мозге. Надо уметь расширять границы. Тело это робот, а мозг компьютер. Оба даны тебе для пользования. Поэтому не ставьте ограничений в своём компьютере", - подытожил Мусин.

Фото: facebook.com/BagdatMussin, polzavred.ru