Одежда, борода и обряды - презентован законопроект о религии
Законопроект предусматривает 53 изменений и дополнений в 12 законодательных актов.
В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений». Об основных положениях законопроекта рассказал министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
По словам министра, целью подготовки проекта Закона является совершенствование государственно-конфессиональных отношений, конкретизация прав и обязанностей субъектов религиозной деятельности, а также регулирование религиозной сферы. Законопроект предусматривает 53 изменений и дополнений в 12 законодательных актов.
«Наиболее значимые нормы законопроекта направлены на исключение любой возможности использования религии в деструктивных целях, уточнение компетенции государственных органов и упрощение деятельности религиозных объединений», - отметил Н. Ермекбаев.
Проект закона предусматривает ряд мер, включая запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, скрывающих лицо, на использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов, предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к деструктивным религиозным течениям.
В законодательство впервые вводится юридическое определение таких понятий, как «деструктивное религиозное течение» и «религиозный радикализм».
Вносится поправка по правовому регулированию получения гражданами Казахстана религиозного образования за рубежом.
Предлагается базовое регламентирование поведения госслужащих и работников бюджетных организаций в религиозной сфере.
Вносятся нормы по обеспечению прозрачности финансовой деятельности религиозных объединений.
Предлагается регламентировать распространение вероучения через средства массовой информации.
В рамках законопроекта обеспечиваются равные права граждан вне зависимости от отношения к религии, как верующих, так и неверующих; уточняются условия привлечения несовершеннолетних к участию в богослужениях, религиозных обрядах, церемониях и (или) собраниях.
Также вводится требование о том, что проведение религиозных обрядов и церемоний по заключению или прекращению брака (супружества) допускается только в культовых зданиях.
Законопроект содержит блок норм по уточнению компетенции госорганов при организации работы в сфере религии. В том числе МДРГО предлагается наделить компетенцией по проверке деятельности религиозных объединений в РК.
Расширяются функции: МВД в части реабилитации осужденных и профилактике преступлений, связанных с религиозной деятельностью; местных исполнительных органов по мониторингу религиозной ситуации.
В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, руководители государственных органов, представители духовенства, общественных организаций, эксперты.
Фото: regnum.ru.
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