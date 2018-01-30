30 января в Казахстане сохранится погода без осадков
Местами ожидается усиление ветра, туман.
30 января вся территория Казахстана будет находится под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, туман, на юге республики гололед, на востоке низовая метель, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер до 20-25 м/с, ночью местами туман.
В Жамбылской, Акмолинской областях ожидается ночью местами усиление ветра до 15-20 м/с, в Жамбылской области местами туман.
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях – местами туман.
В Алматинской области сохраняется сильный мороз, местами очень сильный мороз, в Жамбылской, Мангистауской областях местами сильный мороз.
30-31 января в связи с низким температурным фоном и усилением ледообразования на реках Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей и на реке Сырдарья ожидается образование зажоров, подъемы уровней воды, возможны разливы и подтопления.
Утром 30 января в Жамбылской области сохраняется восточный, северо-восточный ветер местами до 18-23, временами порывы до 30 м/с и более.
В Алматы днем преимущественно облачно, - 11.
В Астане днем ясно, - 20.
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Фото: ptzgovorit.ru
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