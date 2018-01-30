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Трансляция заседания Правительства РК

30 января 2018, 10:00

Было озвучено совместное заявление Правительства РК и Национального банка РК об основных направлениях экономической политики на 2018 год.

В Астане прошло заседание Правительства РК, сообщает Zakon.kz.

На заседании были рассмотрены несколько тем. В частности, совместное заявление Правительства РК и Национального банка РК об основных направлениях экономической политики на 2018 год.

Так, основной задачей правительства и Национального Банка в этом году станет обеспечение устойчивого экономического роста на уровне 3,0-4,0 % и уровня инфляции на конец года в коридоре 5,0-7,0 %.

В этой связи, с учетом основных положений Послания Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», основными направлениями экономической политики на 2018 год станут: сохранение макроэкономической стабильности; обеспечение благоприятного бизнес климата; развитие отраслей экономики, включая цифровую компоненту; развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Также были рассмотрены вопросы цифровизации агропромышленного комплекса, развития конкуренции, подготовки к XXIII зимним Олимпийским играм 2018 года в г.Пхенчхан национальной сборной команды РК.


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