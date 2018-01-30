В законопроекте по вопросам религиозных объединений предусмотрели защиту детей

Одной из важнейших задач является защита детей от деструктивных религиозных организаций. Такое мнение высказал в беседе с журналистами председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Маулен Ашимбаев после презентации проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, законопроект очень важный. В ходе обсуждения поднимались очень важные вопросы. С одной стороны, эти поправки будут способствовать реализации нашего фундаментального права на свободу совести, с другой стороны - они будут работать на обеспечение религиозной стабильности в нашей стране. В частности, из ключевых норм законопроекта я бы хотел отметить, что очень важно ужесточить те положения, которые обеспечивают права наших детей. Защита детей от деструктивных религиозных организаций является одной из важнейших задач, и в законопроекте это предусмотрено отдельной нормой», - сказал М.Ашимбаев.

Мажилисмен также отметил, как очень важную, норму законопроекта об ограничении возможностей для казахстанцев обучаться в религиозных учебных заведениях за рубежом.

В свое время многие казахстанцы нелегально выезжали в разные страны, и учились в религиозных учебных заведениях, в которых насаждалась идеология радикальных религиозных организаций. В дальнейшем эти казахстанцы становились проводниками деструктивных религиозных течений в Казахстане. Теперь, с принятием новых поправок в законодательство, выезд для казахстанцев на обучение в религиозных учебных заведениях будет возможен только в случае, если у них уже есть высшее базовое религиозное образование, полученное в Казахстане.

По словам М.Ашимбаева, поскольку законопроект затрагивает интересы очень многих граждан, работа над законопроектом в Мажилисе будет вестись открыто, будут рассматриваться все предложения от религиозных объединений, неправительственных организаций, и учитываться мнения экспертов.