Альварес и Головкин прокомментировали объявление о бое-реванше

Сауль Альварес и Геннадий Головкин прокомментировали официальное объявление боя-реванша, сообщает Sports.kz.

"Я восхищен тем, что буду еще раз участвовать в одном из самых важных событий в истории бокса", — заявил мексиканский боксер. "Второй бой — это радость и благо для всех поклонников, которые хотят видеть как сильнейшие дерутся друг с другом. На этот раз у Геннадия Головкина не будет никаких оправданий насчет судей, потому что я намерен нокаутировать его", — сказал Альварес.

В свою очередь казахстанский боксер готов снова драться с Канело.

— Этого поединка хочет весь мир. Бокс заслужил этот бой. Я не согласился с решением судей в первом бою. На этот раз никаких сомнений не останется. Я покину ринг чемпионом мира в среднем весе.

О месте проведения боя будет известно в ближайшее время.

Фото: sbnation.com