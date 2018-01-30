В Мажилисе состоялась презентация законопроекта поправок по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений

В Мажилисе Парламента РК состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений». Об основных положениях законопроекта рассказал министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, целью подготовки проекта Закона является совершенствование государственно-конфессиональных отношений, конкретизация прав и обязанностей субъектов религиозной деятельности, а также регулирование религиозной сферы. Законопроект предусматривает 53 изменений и дополнений в 12 законодательных актов.

«Наиболее значимые нормы законопроекта направлены на исключение любой возможности использования религии в деструктивных целях, уточнение компетенции государственных органов и упрощение деятельности религиозных объединений», - отметил Н. Ермекбаев.

Проект закона предусматривает ряд мер, включая запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, скрывающих лицо, на использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов, предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к деструктивным религиозным течениям.

В законодательство впервые вводится юридическое определение таких понятий, как «деструктивное религиозное течение» и «религиозный радикализм».

Вносится поправка по правовому регулированию получения гражданами Казахстана религиозного образования за рубежом.

Предлагается базовое регламентирование поведения госслужащих и работников бюджетных организаций в религиозной сфере.

Вносятся нормы по обеспечению прозрачности финансовой деятельности религиозных объединений.

Предлагается регламентировать распространение вероучения через средства массовой информации.

В рамках законопроекта обеспечиваются равные права граждан вне зависимости от отношения к религии, как верующих, так и неверующих; уточняются условия привлечения несовершеннолетних к участию в богослужениях, религиозных обрядах, церемониях и (или) собраниях.

Также вводится требование о том, что проведение религиозных обрядов и церемоний по заключению или прекращению брака (супружества) допускается только в культовых зданиях.

Законопроект содержит блок норм по уточнению компетенции госорганов при организации работы в сфере религии. В том числе МДРГО предлагается наделить компетенцией по проверке деятельности религиозных объединений в РК.

Расширяются функции: МВД в части реабилитации осужденных и профилактике преступлений, связанных с религиозной деятельностью; местных исполнительных органов по мониторингу религиозной ситуации.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, руководители государственных органов, представители духовенства, общественных организаций, эксперты.