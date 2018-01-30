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Канадские полицейские "под кайфом" вызвали подкрепление

30 января 2018, 10:07

После употребления съедобной марихуаны офицеры начали видеть галлюцинации, и один из них по рации запросил помощь.

Двое полицейских в канадском Торонто во время дежурства наелись наркотиков и стали вызывать подмогу, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CBC News.

По утверждению СМИ, после употребления съедобной марихуаны офицеры начали видеть галлюцинации, и один из них по рации запросил помощь. Прибывшее подкрепление обнаружило их сидящими в полицейской машине. При этом один из спешивших на помощь стражей порядка поскользнулся на льду и разбил голову. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Телеканал выяснил, что накануне в том районе проходил антинаркотический рейд.

Неизвестно, участвовали ли в рейде эти офицеры. Им решили не предъявлять обвинений, но в их отношении начато расследование на соответствие профессиональным стандартам.

4 января стало известно, что в чешском городе Вратимов семья из семи человек отравилась печеной уткой с марихуаной. Избежать отравления удалось только одному пожилому члену семьи, который употреблял марихуану в лечебных целях.

Фото: thestar.com


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