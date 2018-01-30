Общий порядок установления принадлежности технических средств к средствам измерений

Порядок установления принадлежности технических средств к средствам измерений проводится согласно приказу Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 12 ноября 2009 года № 312 «Об утверждении Правил установления принадлежности технических средств к средствам измерений».

Настоящие Правила установления принадлежности технических средств к средствам измерений разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года «Об обеспечении единства измерений» и определяют порядок установления принадлежности технических средств к средствам измерений.

Установление принадлежности технических средств к средствам измерений осуществляют физические и юридические лица, являющиеся производителями, поставщиками, пользователями, принимающими решения по ввозу, закупу, применению технических средств, при их выпуске из производства, при ввозе и реализации и перед началом эксплуатации.

Для технических средств, ввозимых повторно или ранее производимых, критериями отнесения к средствам измерений является наличие их в реестре государственной системы обеспечения единства измерений (далее - реестр ГСИ) или в номенклатурном перечне, устанавливающем перечень и периодичность поверки средств измерений, подлежащих поверке.

Заинтересованные в установлении принадлежности технических средств к средствам измерений физические и юридические лица направляют в адрес Комитет технического регулирования и метрологии (далее - Комитет) в бумажном виде письмо-запрос и комплект документов, сопровождающий техническое средство, и включающий следующую информацию:

- назначение технического устройства;

- принцип действия технического устройства;

- состав технического устройства;

- полные технические и метрологические характеристики технического устройства.

Документы зарубежного производителя представляются с переводом на государственный или русский языки.

Комитет передает письмо-запрос и комплект документов на рассмотрение в РГП «Казахстанский институт метрологии» (далее - РГП «КазИнМетр») в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Работы по рассмотрению представленных документов по установлению принадлежности технических средств к средствам измерений проводятся в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты поступления оплаты по договору и комплекта документов. Стоимость работ определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном предприятии».

По результатам рассмотрения представленных материалов оформляется заключение. РГП «КазИнМетр» на основании решения Научно-технической

комиссии по метрологии, направляет письмо с соответствующим решением заявителю.

Более подробную информацию Вы можете получить на сайте Комитета www.mid.gov.kz/ru Наш адрес: г. Астана, пр. Мәңгілік ел, 11.

Кыстаубаева А.К. - главный специалист ДКТРМ по г. Астане