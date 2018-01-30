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Назначен глава АО "Национальные информационные технологии"

30 января 2018, 10:12

Председателем правления стал Асет Турысов.

Асет Турысов назначен председателем правления АО "Национальные информационные технологии", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Решением Совета директоров от 29 января 2018 года №198 председателем правления АО "Национальные информационные технологии" назначен Асет Турысов. Ранее А.Н.Турысов занимал должность управляющего директора в АО "Казпочта".

Турысов Асет Нурланович родился 10 ноября 1987 года в г. Москве. Окончил Казахский государственный национальный университет им.аль-Фараби по специальности "Бакалавр математического и компьютерного моделирования". В 2017 году окончил Университет "Нархоз" по специальности "Бакалавр экономики".

Трудовую деятельность начал в 2009 году в Дирекции информационных систем АО "Казахтелеком" в должности инженер-системный администратор отдела администрирования операционных систем.

С 2011 по 2014 годы работал экспертом, главным экспертом департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С мая по сентябрь 2014 года работал в должности управляющего директора РГП "Центр обслуживания населения" в г.Астане.

С сентября 2014 года по январь 2018 года занимал должность управляющего директора АО "Казпочта".

С 2017 года является независимым директором Совета директоров НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Фото: пресс-служба АО "НИТ".


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