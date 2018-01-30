Сколько средств потратят в Казахстане на борьбу с экстремизмом и терроризмом

На реализацию программы в 2018 – 2022 годах будут направлены средства республиканского и местных бюджетов.

Комитет национальной безопасности РК разработал государственную программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане на 2018-2022 годы, сообщает Zakon.kz. Программа и план мероприятий опубликованы на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 6 февраля 2018 года.

Как следует из проекта, на реализацию программы в 2018 – 2022 годах будут направлены средства республиканского и местных бюджетов, а также другие средства, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

«Общие затраты из бюджета на реализацию Программы составят 286 981,6 млн тенге (республиканский бюджет – 226 294,2 млнтенге, местные бюджеты – 60 687,4 млн тенге)», - говорится в документе.

При этом указывается, что объемы финансирования из республиканского и местных бюджетов будут уточняться при формировании бюджетов на соответствующий период.

В частности, программа предусматривает формирование иммунитета к радикальной идеологии и дерадикализация осужденных лиц; мониторинг Интернета, социальных сетей, СМИ; проведение различных круглых столов, семинаров, исследований.

Кроме того, планируется создать единую горячую линию «114» для консультирования казахстанцев в сфере религиозных отношений.

Планируется также популяризация интернет-портала kazislam.kz, учрежденного ОО «Конгресс религиоведов», ведение информационно-разъяснительной работы посредством Интернета и социальных сетей, направленной на формирование иммунитета к радикальной идеологии, нулевой терпимости к радикальным проявлениям в сфере религиозных отношений и дерадикализацию.

Эта работа будет осуществляться путем разъяснения опасности терроризма и экстремистских идей, направленных на разжигание религиозной вражды или розни, разоблачения форм, методов и приемов пропаганды идеологии терроризма и экстремизма; привлечения неправительственных организаций посредством государственного социального заказа, а также религиозных объединений; распространения информационно-разъяснительных и контрпропагандистских материалов на новостных порталах и в социальных сетях, в том числе через популярных блогеров и лидеров общественного мнения; использования методов визуализации информационно-разъяснительных и контрпропагандистских материалов для молодежи (ролики, видеоматериалы), игровых элементов и интерактивных методик.

Как отмечается, при разработке Программы изучен и принят во внимание положительный опыт Норвегии, Финляндии, Канады, Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов.