Кредитный портфель сократился за год на 12%, активы - на 5%

Совокупные активы 32 банков РК на конец 2017 года составили 24,2 трлн тг, на 0,2% больше, чем месяцем ранее и на 5,2% меньше, чем в прошлом году. Для сравнения, по итогам 2016 года объем активов показывал годовой рост на 7,5%.

Самое значительное сокращение портфеля активов в 2017 году было в июле - сразу на 5,2% к прошлому месяцу, также в январе и феврале - на 1,3% и 1,4%.

Среди БВУ РК самый большой объем активов у Народного Банка - 5 трлн тг, рост за год - на 2,7%. Доля от БВУ РК увеличилась с 19,1% до 20,7%.

Следом идет Qazkom с объемом в 3,5 трлн тг, что на 28,3% меньше, чем год назад. Доля от РК уменьшилась с 19% до 14,4%. Сокращение логично - банк находится в процессе консолидации с выкупившим его Народным.

Замыкает тройку лидеров Цеснабанк - 2,2 трлн тг, рост за год на 3,5%. Доля от РК выросла с 8,1% до 8,9%. Напомним, Цесна также укрупняется, за счет приобретения БЦК.

Самое резкое сокращение объема активов за год было у RBK - на 41,8%, с 1 трлн тг до 594,3 млрд тг. Доля от БВУ РК уменьшилась с 4% до 2,5%. Также заметно ушел в минус АзияКредит Банк - на 36,2%, с 253,7 млрд до 161,9 млрд тг. Доля от БВУ РК сократилась с 1% до 0,7%.

Доля кредитного портфеля в активах БВУ РК на конец 2017 года составила 56,1% или 13,6 трлн тг, месяцем ранее - 56,5% или 13,7 трлн тг (-0,5%). В конце 2016 года удельный вес кредитов в активах составлял 60,7% или 15,5 трлн тг (-12,4%).

Доля ссудного портфеля в объеме активов уменьшается 4 год подряд, после пика в конце 2013 года, когда она составляла 86,3%.