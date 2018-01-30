Инвестиции в основной капитал. Сельское, лесное и рыбное хозяйство за 2017 год

По итогам 2017 года объем инвестиций в АПК достиг уже 352,5 млрд тг - это на 39,4% больше, чем годом ранее. Реальный рост инвествливаний с учетом инфляции составил 29,3%.

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, по сообщению zakon.kz , в ходе заседания Правительства также подчеркнул, что основной прирост инвестиций направлялся именно в сельское хозяйство: так, общий рост инвестпортфеля по РК составил всего 13,4% в деньгах и 5,5% - в реальном выражении с учетом инфляции.

Наибольший объем пришелся, традиционно, на главную житницу страны: СКО (72,2 млрд тг, +27,1% год-к-году). Также среди лидеров - Павлодарская область (55,4 млрд тг, рост за год в 3,6 раза) и Алматинская (42,7 млрд тг, рост на 47,5%).

Наибольший объем инвествложений пришелся на выращивание сезонных культур (62,1% портфеля - 218,9 млрд тг, +35,8% за год). Еще 25% направлено в животноводство (88,1 млрд тг, +65,6% за год).

Текущий год также обещает рост вложений в АПК. Так, заместитель акима Костанайской области Мейржан Мырзалиев рассказал, что Азиатский банк развития выделит грант на создание в Костанайской области агротехнологического хаба, как сообщает МИА «Казинформ» . Это пилотный проект цифровизации АПК, направленный на подготовку специалистов в сфере сельского хозяйства.

Аграриями области уже внедряются некоторые передовые мировые технологии. В растениеводстве запланировано внедрение электронных карт полей и автоматизированных систем севооборота, вводятся системы «умного опрыскивания» и «умной минерализации». В животноводстве намечено широкое внедрение дронов по отслеживанию местоположения скота, мониторингу износа пастбищ, оценке качества травы. Также планируется модернизация молочных комплексов, внедрение электронных штрих-кодов для маркировки готовой продукции, которая даст полную информацию о происхождении КРС для конечных покупателей, и т.д.

Наибольший объем инвестиций в АПК обеспечил сам бизнес: так, на собственные средства пришлось 83,1% всех инвестобъемов, 293 млрд тг, +53,6% за год.

Еще 10,6% капвложений пришлось на заемные средства, и 6,3% - на банковские займы. Из бюджетных средств было проинвестировано 174,6 млн тг.

В текущем году, по сообщению kursiv.kz , в качестве инструмента господдержки из Государственного фонда социального страхования в сельское хозяйство направят порядка 60 млрд тенге. Привлекаемые из ГФСС средства «КазАгро» предполагает использовать для интервенций на зерновом рынке через АО НК «Продкорпорация».

Напомним, «КазАгро» предоставляет займы сельхозтоваропроизводителям в тенге. Поскольку аграрная отрасль страны требует долгосрочного тенгового финансирования, ГФСС может стать одним из крупнейших инвесторов в Казахстане, обладающим долгосрочными финансовыми ресурсами. В данное время инвестирование агросектора через госкомпании считается оптимальным вариантом.

Примечательно, что, несмотря на рост инвестиций в АПК, их доля от общего объема капвложений составила лишь 4% (против 3,3% годом ранее).

В то же время, валовая добавленная стоимость сельхозотрасли составила по итогам 3 кварталов 2017 года 4,5% от ВВП, по итогам 2016 года - 4,6%. Рост объемов ВДС в секторе достиг 1,8% с учетом инфляции.

Валовый выпуск АПК в 2017 году составил 4,1 трлн тг, реальный рост - 2,9%.