Назначен глава АО «Национальные информационные технологии»

Асет Турысов назначен председателем правления АО «Национальные информационные технологии», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Решением Совета директоров от 29 января 2018 года №198 председателем правления АО «Национальные информационные технологии» назначен Асет Турысов. Ранее А.Н.Турысов занимал должность управляющего директора в АО «Казпочта».

Турысов Асет Нурланович родился 10 ноября 1987 года в г. Москве. Окончил Казахский государственный национальный университет им.аль-Фараби по специальности «Бакалавр математического и компьютерного моделирования». В 2017 году окончил Университет «Нархоз» по специальности «Бакалавр экономики».

Трудовую деятельность начал в 2009 году в Дирекции информационных систем АО «Казахтелеком» в должности инженер-системный администратор отдела администрирования операционных систем.

С 2011 по 2014 годы работал экспертом, главным экспертом департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С мая по сентябрь 2014 года работал в должности управляющего директора РГП «Центр обслуживания населения» в г.Астане.

С сентября 2014 года по январь 201