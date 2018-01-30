За 4 года в зоны террористической активности запрещен выезд 440 рекрутам из Казахстана

Несмотря на принимаемые меры, проблема участия граждан нашей страны в террористической деятельности за рубежом продолжает оставаться актуальной.

В зоны террористической активности за последние 4 года был запрещен выезд 440 рекрутам из Казахстана, сообщает Zakon.kz. Об этом говорится в проекте госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане на 2018-2022 годы, опубликованной на портале «Открытые НПА».

Как отмечается в документ, проблема радикализации граждан, ведущая к насильственным акциям экстремистского характера и терроризму, продолжает оставаться реальной угрозой национальной безопасности Республики Казахстан.

Потерпев поражение в сирийско-иракской зоне, субъекты экстремистской и террористической деятельности испытывают критическую потребность в пополнении своих рядов новыми рекрутами, формировании дополнительных каналов финансирования и пособнической инфраструктуры.

«За последние четыре года не допущен выезд в зоны террористической активности 440 рекрутов-казахстанцев (2014 год – 136, 2015 год – 151, 2016 год – 91, 2017 год – 62). Несмотря на принимаемые меры, проблема участия граждан нашей страны в террористической деятельности за рубежом продолжает оставаться актуальной», - говорится в программе.

При этом указывается, что серьезную опасность представляют процессы возвращения боевиков в страны исхода. Из лагерей международных террористических организаций, а также опорной и транзитной инфраструктуры в третьих странах возвращены либо самостоятельно вернулись 125 граждан Казахстана, из них 57 привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической деятельности.

Как следует из проекта, интенсивной пропагандой идей радикализма и терроризма в сознании казахстанского общества целенаправленно формируются идеи, чреватые разжиганием межконфессиональной вражды и розни, способные инициировать насильственные экстремистские и террористические акции.

Отмечается повышение качества технической, художественной и психологической составляющих размещаемых в Интернете информационно-пропагандистских материалов террористических организаций. Использование социальных сетей позволяет эмиссарам международных террористических организаций значительно расширить свою аудиторию, перевести проводимую агитацию на системную основу.

«Внедрение радикальных идей и экстремистских взглядов в сознание отдельных категорий сограждан обусловило проявление ими крайних форм агрессии, а также создало предпосылки к утрате чувства патриотизма и национальной идентичности, культурно-нравственных и семейных ценностей. Бесконтрольное развитие этих процессов чревато увеличением количества лиц, разделяющих радикальные идеи, эскалацией насилия в обществе», - говорится в документе.

Как указывается, источниками распространения радикальной идеологии продолжают оставаться граждане Казахстана, обучавшиеся в сомнительных зарубежных теологических учебных заведениях. С учетом не снижающейся в молодежной среде популярности получения религиозного образования, в том числе на неофициальной основе, необходимо совершенствовать меры по переориентированию молодежи на обучение в отечественных теологических или светских учебных заведениях.

Как сообщалось, проект программы разработан Комитетом национальной безопасности РК. Общие затраты из бюджета на ее реализацию составят 286 млрд 981,6 млн тенге.