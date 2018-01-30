Младенца нашли в мусорном баке в Павлодаре

Ребенок был завернут в одеяло и плакал. Прохожий мужчина вызвал полицию.

Живого малыша в куче мусора обнаружили 29 января в вечернее время в одном из дворов по улице Гагарина, передает Zakon.kz со ссылкой на Pavon.kz.

Прохожий шел мимо и услышал детский плач. Заглянув в контейнер, он обнаружил замотанного в одеяло ребенка. На место выехали врачи и полицейские. По предварительному осмотру найденышу около двух недель.

Источники в правоохранительных органах подтвердили данный факт. Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия по установлению личности матери ребенка. Младенца госпитализировали в лечебное учреждение.

Отметим, вечером 29 января температура воздуха составляла -18 градусов.

Фото: pavon.kz.