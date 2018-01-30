Фермеры должны получать субсидии на этапе работ, а не после их выполнения

Проблемы нехватки ветеринаров, эффективность мер государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли - эти вопросы обсуждались в ходе совещания, прошедшего в Кызылкогинском районе под председательством акима Атырауской области Нурлана Ногаева.

Поделиться:

Как сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области (РСК), благодаря мерам поддержки со стороны местных исполнительных органов сельскохозяйственная отрасль региона за последние несколько лет претерпела кардинальные изменения. Это реализация новых проектов в агропромышленном комплексе, таких как переработка и выпуск готовой продукции, ранее в регион поставлявшейся извне.

«Если говорить об итогах ушедшего года, то 2017 год отметился ростом поголовья скота. При этом особой популярностью у фермеров пользуются верблюды и лошади, здесь рост составил 13,5 и 3,6%, что в количественном выражении составляет тысячу верблюдов и 8,5 тыс голов лошадей. Вместе с тем, как подчеркнул аким области, в регионе необходимо принимать комплексные меры по борьбе с заболеваниями скота. В частности, по бруцеллезу, отметил Нурлан Ногаев. Он поручил разработать комплексную стратегию, которая будет включать в себя подготовку и привлечение кадров, приобретение медицинских препаратов и вакцин, строительство убойных цехов, а также повышение санитарной культуры среди населения. Согласно данным, 80% случаев заболеваний приходятся именно на частные подворья», - говорится в сообщении РСК.

- Нам нужно привлекать специалистов. У нас есть система поддержки студентов через выделение грантов на обучение. Сколько нужно будет грантов, столько и выдадим. Главное, чтобы ребята сами захотели учиться, - сказал Нурлан Ногаев. - Кроме этого, поручаю ответственным лицам рассмотреть вопрос включения данной категории специалистов (ветеринаров) в список приоритетных при получении жилья и других социальных льгот, - приводит слова акима РСК.

Что касается мер господдержки, то в регионе субсидирование сельского хозяйства ведется по десяти программам. В их рамках государственную поддержку получили 720 крестьянских хозяйств на сумму 2,6 млрд тенге. Лидерами по использованию мер поддержки являются Махамбетский, Кызылкогинский и Курмангазинский районы. В этом году на субсидирование сельского хозяйства предусмотрено 2,9 млрд тенге. Аким области поручил не допускать проблем в этом направлении и всегда держать ситуацию под контролем.

- Это очень важный вопрос, и прошу всех подойти к нему со всей ответственностью, - дал поручение Нурлан Ногаев. - Крестьяне должны получать субсидии вовремя. Глава государства всегда подчеркивает необходимость поддержки сельского хозяйства. Поэтому давайте сделаем так, чтобы эта поддержка была своевременной. Чтобы предприниматели не жаловались на проволочки, на медленное рассмотрение их вопросов и выплату положенных им субсидий уже после сделанной работы. Субсидии для того и предназначены, чтобы помочь крестьянам на этапе работ, а не после их выполнения.

На сегодня регион обеспечивает собственные потребности по картофелю на 46%, овощами - на 154,7%, бахчевыми - на 129,3%. Недостаток картофеля планируют перекрыть собственной продукцией в ближайшем будущем, здесь ставку делают на применение новых технологий в растениеводстве.

Подготовил Руслан Сатов