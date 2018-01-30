Примирение сторон как одна из задач гражданского судопроизводства

На сегодняшний день, одним из важных процедур в разрешении конфликтов и споров в гражданско-правовом поле, являются примирительные процедуры.

Роль и значение правильной и актуальной политики совершенствования правосудия неоценимы, при этом основной целью правосудия является разрешение возникающих споров и конфликтов на основе принципов законности и справедливости.

Так, согласно Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в новой редакции предусмотрено три вида примирительных процедур - первая, это «мировое соглашение», как классический пример добровольного урегулирования спора между сторонами; вторая, это «медиация» и третья новелла «партисипативная процедура» с обязательным участием адвокатов.

Примирительные процедуры либо альтернативные процедуры в гражданском судопроизводстве имеют ряд преимуществ перед судебным порядком разрешения споров. Примирительные процедуры регулируются главой 17 ГПК РК, где детально и последовательно регламентирует способы примирения сторон путем заключения мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора в порядке медиации и соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры.

Так, одним из новшеств этого закона является продвижение альтернативных процедур регулирования споров.

Существовавшие ранее виды альтернативных процедур урегулирования споров были дополнены партисипативной процедурой и судебной медиацией.

Основные отличия данного вида примирительных процедур как новеллы в процессуальном законодательстве в следующем.

Это, переговоры в партисипативной процедуре могут проводиться между сторонами с обязательным участием адвокатов, что гарантирует законность всех пунктов возможного соглашения об урегулировании спора.

Партисипативная процедура может применяться адвокатами вне судебного рассмотрения гражданско-правового спора, то есть без предъявления иска в судебные инстанции и без оплаты государственной пошлины, и такого ранее в практике казахстанского законодательства не было.

В случае, если стороны, подписавшие соглашение в порядке партисипативной процедуры, не будут исполнять взятые на себя обязательства, законом предусмотрен порядок, как принудительного исполнения, так и упрощенного (письменного) производства (без вызова сторон в суд с сокращенным сроком до 1 месяца рассмотрения заявления), что является гарантией исполнения взятых сторонами на себя обязательств, которые были достигнуты в результате переговоров между сторонами.

Вся процедура проходит без участия судьи, рассматривающего гражданское дело, а также без влияния извне кого-либо на принятие решения сторонами о заключении соглашения путем переговоров между адвокатами как представителями истца и ответчика либо спорящих между собой относительно какого-либо права. Судья, в производстве которого находится дело, проверяет содержание соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и выносит определение о его утверждении и прекращении производства по делу.

Также, стороны вправе до удаления суда в совещательную комнату заявить ходатайство об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры.

Примирение сторон возможно на любой стадии судебного разбирательства.

Мировое соглашение (мировая сделка) это договор, которым стороны прекращают спор или устраняют иную неопределенность в своих правоотношениях посредством взаимных предоставлений, приемлемых условий (уступок) для них.

Иными словами мировое соглашение - это обычный гражданско-правовой договор, которым стороны прекращают судебный спор и устанавливают новые права и обязанности.

Мировое соглашение может быть заключено до удаления суда в совещательную комнату. Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями, которое должно содержать согласованные сторонами условия с указанием срока и порядка его исполнения, также может содержать условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком с указанием сроков отсрочки или рассрочки, уступке права требования, полном или частичном прощении либо признании долга, распределении судебных расходов, условиях принудительного исполнения мирового соглашения и иные условия, не противоречащие закону.

Отличие мирового соглашения от других гражданско-правовых соглашений в том, что оно утверждается судом и имеет силу решения суда. Кроме того, заключение соглашения имеет дополнительные процессуальные последствия, предусмотренные ГПК РК.

Еще на стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья должен принять меры к примирению сторон и выяснить, не намерены ли стороны окончить процесс путем мирного урегулирования спора.

Проявляя инициативу к мирному урегулированию спора, суд тем самым способствует его разрешению без государственного принуждения и на взаимоприемлемых для сторон условиях. Мировое соглашение стороны вправе заключить только по делам искового производства.

Согласно ч.3 ст.174 ГПК РК ходатайство об урегулировании спора с применением примирительных процедур может быть заявлено по любому делу искового производства, кроме дел, вытекающих из публично-правовых отношений, если иное не предусмотрено настоящим кодексом или законом.

Закон требует, чтобы заключенное сторонами мировое соглашение было оформлено в письменном виде (ст.176 ГПК РК).

Медиация как альтернатива судебному разбирательству должна быть пластичной по процедуре проведения (то есть не ограниченной условностями и строгими правилами), недорогой по сравнению с судебными расходами, и быстрой в отличие от процессуальных сроков рассмотрения гражданского иска.

Так, процедура медиации проводится с участием сторон спора (или конфликтной ситуации) посредством медиатора, то есть третьего незаинтересованного лица, на которого возлагается надежда на урегулирование ситуации, при этом стороны могут не только обсуждать какие-то вопросы, не касающиеся предмета спора, но и включать пункты, выходящие за пределы предъявленного искового требования, в текст соглашения об урегулировании спора в порядке медиации. Стороны имеют право изменить предмет и основание иска в примирительной процедуре в порядке медиации.

Судебная медиация - разрешение конфликта (спора) путем заключения медиативного соглашения, утвержденного судом, в качестве медиатора при этом выступает судья. За сторонами остается право выбора судьи-медиатора, им может быть как судья, рассматривающий дело, так и другой судья, работающий в данном суде.

В гражданском процессе медиация может быть начата как на досудебных стадиях, так и в ходе судопроизводства. До удаления суда в совещательную комнату стороны вправе заявить ходатайство об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации. При заявлении ходатайства о проведении медиации медиатором и представлении судам договора, заключенного сторонами с медиатором, производство по делу приостанавливается на срок не более одного месяца. При заявлении ходатайства о проведении медиации судьей суд вправе приостановить производство по делу на срок не более десяти рабочих дней. Для проведения медиации в суде дело передается другому судье, однако по ходатайству сторон медиация может быть проведена судьей, в производстве которого находится дело. Судья, в производстве которого находится дело, проверяет содержание соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации и выносит определение о его утверждении и прекращении производства по делу.

Гражданский процессуальный Кодекс предусматривает порядок возврата оплаченной государственной пошлины в случае урегулирования спора в порядке медиации.

Во всех случаях примирение возможно как в судах первой, так и апелляционной, кассационной инстанций, а также при исполнении судебного акта.

В настоящее время стороны судебного процесса все чаще стремятся закончить дело заключением медиативного соглашения.

При проведении процедуры судебной медиации нет проигравшей стороны, потому что достигнутое соглашение учитывает интересы все участников спора, одинаково выгодно и эффективно для конфликтующих сторон. Все действия предпринимаемые судьями по отправлению правосудия в соответствии с главой 17 ГПК РК, направлены на укрепления доверия населения к судебным органам.

Внедрение и пропаганда альтернативных способов разрешения споров, что предполагает значительное сокращение количество судебных тяжб, повышения доверие граждан к суду.

Судья Сарыаркинского районного суда г.Астаны

Болсамбекова А.Т.