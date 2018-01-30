Назначен руководитель департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области

Нового руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области Адильбека Мукашева представил подчиненным глава региона Булат Бакауов в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

«Перед нами стоит большая задача по реализации реформ, поставленных главой государства, в их числе формирование профессионального и автономного госаппарата, — отметил Булат Бакауов. — Сейчас каждому государственному служащему предъявляются очень высокие требования. К сожалению, наша область в прошлом году снова отличилась по фактам коррупции, в том числе и среди руководящего состава. Поэтому, главная задача руководителя департамента — это предупреждение и уменьшение числа коррупционных правонарушений. Должен быть четкий контроль со стороны агентства за качеством оказания государственных услуг».

Адильбек Мукашев родился в 1981 году в Северо-Казахстанской области. В 2002 году окончил Карагандинский государственный институт им. Б. Бейсенова по специальности «юрист», в 2007 году — Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова по специальности «финансист». Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность на государственной службе начал с 1998 года, где в течение девяти лет служил в органах внутренних дел. Имеет опыт работы в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан, а также в судебной системе.

С 2008 по 2014 годы — работал в Администрации президента Республики Казахстан;

С 2014 по 2016 годы — заместитель председателя дисциплинарного совета департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области;

С 2016 по 2018 годы — директор департамента государственных услуг Министерства по делам государственной службы; директора департамента государственных услуг Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.