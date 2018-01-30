О признании сделок недействительными

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. Вместе с этим, гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Стороны избирают в ходе гражданского судопроизводства свою позицию, способы и средства ее отстаивания самостоятельно и независимо от суда и других лиц, участвующих в деле (ст. 15 ГПК).

Таким образом, предъявляя в суд исковое заявление, истец самостоятельно избирает способ защиты своих прав, при этом немаловажным является как определение предмета иска, так и выбор основания предъявляемого иска.

Согласно пункту 1 статьи 9 Гражданского кодекса РК признание судом сделки недействительной является одним из способов защиты гражданских прав.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса РК сделка недействительна по основаниям, установленным законодательными актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо по основаниям, прямо предусмотренным законодательными актами, независимо от такого признания (ничтожная сделка). Сделка относится к оспоримой, если ее ничтожность не предусмотрена законодательными актами. В случае возникновения спора о ничтожности сделки, ее недействительность устанавливается судом. Сделка признается недействительной при нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законодательными актами (ст. 157 ГК).

Статья 158 Гражданского кодекса РК регламентирует недействительность сделки, содержание которой не соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан, к таковой относится сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также сделка, совершенная с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, сделка, направленная на достижение преступной цели, противоправность которой установлена приговором (постановлением) суда; сделка, которую один из участников совершил ее с намерением уклониться от исполнения обязательства или от ответственности перед третьим лицом либо государством, а другой участник сделки знал или должен был знать об этом намерении.

Перечень оснований недействительности сделок определен статьей 159 Гражданского кодекса РК:

- ничтожна сделка, совершенная без получения необходимого разрешения либо после окончания срока действия разрешения;

- может быть признана судом недействительной сделка, преследующая цели недобросовестной конкуренции или нарушающая требования деловой этики;

- ничтожна сделка, совершенная лицом, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), кроме сделок, предусмотренных статьей 23 Гражданского кодекса;

- сделка, совершенная несовершеннолетним, достигшим четырнадцати лет, без согласия его законных представителей, кроме сделок, которые он по закону имеет право совершать самостоятельно, может быть признана судом недействительной по иску законных представителей;

- ничтожна сделка, совершенная лицом, признанным недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия;

- по требованию попечителя суд может признать недействительной сделку, совершенную лицом, ограниченным судом в дееспособности;

- сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими;

- сделка, совершенная вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения;

- сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего;

- сделка, совершенная вследствие злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшей стороны;

- сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными настоящим Кодексом, иными законодательными актами Республики Казахстан или учредительными документами, либо с нарушением уставной компетенции его органа, может быть признана недействительной по иску собственника имущества юридического лица или его учредителя (участника), если доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать о таких нарушениях.

Также сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, то есть мнимая сделка, признается недействительной судом по иску заинтересованного лица, надлежащего государственного органа или прокурора. Если сделка совершена с целью прикрыть другую сделку - притворная, то применяются правила, относящиеся к той сделке, которую стороны действительно имели в виду (ст. 160 ГК).

Рассматривая исковые заявления о признании сделок недействительными, зачастую встречаются случаи, когда истцом в силу недостаточной юридической грамотности и отсутствия надлежащей юридической помощи, неправильно избирается основание предъявляемого искового заявления. К примеру, истец, утверждая о том, что вместо заключаемых договора займа и договора залога оформлен оспариваемый договор купли-продажи, в основание иска приводит нарушение требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления, тогда как в данном случае усматриваются признаки притворности сделки. Неправильно заявленное истцом основание иска в итоге является основанием для вынесения решения об отказе в удовлетворении иска, и истец вынужден вновь обращаться в суд с исковым заявлением о признании сделки недействительной, изменив его основание. Как показывает судебная практика, при выборе защиты прав путем обращения в суд с иском о признании сделки недействительной, важным является изначально правильно определить основание предъявляемого искового заявления.

В силу ст. 157-1 Гражданского кодекса РК недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, законодательными актами Республики Казахстан или не вытекает из существа или содержания сделки. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а при невозможности возврата в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) - возместить стоимость подлежащего возврату имущества, стоимость пользования имуществом, выполненных работ или оказанных услуг в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены настоящим Кодексом или иными законодательными актами Республики Казахстан. Суд может взыскать со стороны, виновной в совершении действий, вызвавших недействительность сделки, в пользу другой стороны понесенные последней убытки, связанные с признанием сделки недействительной. Если сделка направлена на достижение преступной цели, противоправность которой установлена приговором, постановлением суда, то при наличии умысла у обеих сторон все, полученное ими по сделке или предназначенное к получению, по решению или приговору суда подлежит конфискации. В случае исполнения такой сделки одной стороной у другой стороны подлежит конфискации все, полученное ею, и все, причитающееся с нее по сделке первой стороне. Если ни одна из сторон не приступила к исполнению, конфискации подлежит все, предусмотренное сделкой к исполнению. При наличии умысла на достижение преступной цели, противоправность которой установлена приговором, постановлением суда, лишь у одной из сторон все, полученное ею по сделке, подлежит возвращению другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей по сделке подлежит конфискации. Признавая сделку недействительной, суд вправе с учетом конкретных обстоятельств ограничиться запретом ее дальнейшего исполнения.

Судебная практика показывает, что в случае если сделка недействительна в силу прямого указания закона, то суд оценивает сделку как ничтожную, констатирует ее недействительность и применяет последствия ее недействительности, то есть обращение в суд с иском о признании такой сделки недействительной и применении последствий ее недействительности не требуется.

В других же случаях, когда сделка является оспоримой, суд, рассматривая исковое заявление о признании сделки недействительной в пределах исковых требований, не применяет последствия недействительности сделки, если такое требование истцом не заявлено. Принципы гражданского судопроизводства провозглашают свободу самого субъекта в выборе способа защиты своих прав, поэтому истец обладает правом требования применения последствий сделки, признанной недействительной, и ему же принадлежит выбор воспользоваться этим правом или нет. Исходя из изложенного, поскольку признание сделки недействительной еще не влечет восстановления имущественных прав истца, при предъявлении искового заявления истцу следует определить какие последствия недействительности сделки необходимо применить для защиты его прав. В случае, если в исковом заявлении не указано требование о применении последствий признания сделки недействительной, то требование о применении последствий недействительности сделки уточняется судом на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

Судья Сарыаркинского районного суда г.Астаны

Тастыбаева Г.К.