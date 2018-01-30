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В России 96 олигархов и руководство Администрации президента попали под санкции 

30 января 2018, 11:26

Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад".

Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад", в нем 210 имен, сообщает ТАСС.

В "кремлевский список" США внесены имена 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Переданный Конгрессу США "кремлевский доклад" не является списком тех, против кого введены санкции, уточнили в американскиом минфине.

Руководство администрации президента РФ, включая Вайно, Громова, Пескова, Суркова, внесено в "кремлевский список". Также в перечень попали Матвиенко, Володин, Сечин, Миллер, Нарышкин и Бортников.

Министерство финансов США внесло в список так называемых российских олигархов 96 имен, они стали частью "кремлевского доклада", представленного в понедельник американскому Конгрессу в рамках закона о санкциях в отношении РФ.

Среди фигурантов "списка олигархов" - предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов и создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

Фото: rf-smi.ru


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