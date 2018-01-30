До 4% будет снижен уровень инфляции к 2020 году - Акишев

На заседании правительства РК председатель Национального банка РК Данияр Акишев, озвучивая совместное заявление правительства и Нацбанка, отметил, что работа переходит от антикризисных мероприятий к траектории устойчивого развития, передает корреспондент Zakon.kz.

«По мнению Нацбанка РК, в 2018 году мы переходим от антикризисных мероприятий к траектории устойчивого развития, когда необходимо усилить основные драйверы роста на ближайшие годы. Принятие совместного заявления и осуществления согласованных мер Нацбанка и правительства позволит обеспечить достижение долгосрочных целей макроэкономической политики», - сказал он.

Более того, по его словам, постепенная адаптация экономики Казахстана к колебаниям мировых цен на казахстанские экспортные товары в условиях нового режима денежно-кредитной политики с принципами инфляционного таргетирования и свободного курсообразования требует более тесной координации и Нацбанка.

«В прошлом году осуществление совместных действий как в сфере стабилизации инфляционных процессов, так и в вопросах решения проблем Казкоммерцбанка и банка РБК способствовали улучшению макроэкономической ситуации в стране», - уточнил глава Нацбанка.

В то же время Д. Акишев сообщил, что Нацбанком получены предварительные данные платежного баланса за 2017 год.

«В четвертом квартале 2017 года достигнуто практически нулевое сальдо текущего счета. Восстановление цен на основные экспортные товары и адекватная политика курсообразования впервые позволили уйти от ежеквартальных показателей значительного дефицита текущего счета, которые наблюдались на протяжении 2015, 2016, 2017 годов. Это означает правильность уровня обменного курса, не создающего «перекосов» в платежном балансе страны. При благоприятном развитии событий на внешних рынках и сохранении макроэкономической стабильности мы ожидаем, что положительная тенденция продолжится и в 2018 году», - считает он.

Кроме того, как отметил глава финрегулятора, Нацбанк продолжит реализацию денежно-кредитной политики в режиме инфляционного таргетирования и политику плавающего обменного курса тенге.

«В текущем году политика Нацбанка будет направлена на достижение более низкого целевого ориентира по инфляции в коридоре от 5 до 7 % на конец 2018 года. Обеспечение данной цели будет важным шагом к постепенному снижению инфляции до 4% к концу 2020 года. Для достижений целей по инфляции будет использоваться стандартный набор инструментов денежно-кредитной политики, при этом продолжится работа по совершенствованию отдельных элементов. Нацбанк будет устанавливать базовую ставку в зависимости от фактического и прогнозируемого значения инфляции. При этом для сохранения макроэкономического баланса базовая ставка в реальном выражении будет поддерживаться на уровне не выше долгосрочных темпов экономического роста», - пояснил Д. Акишев.

Также Нацбанк продолжит реализацию программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора постепенное оздоровление банка покажет поддержку кредитования реального сектора экономики.

«В области финансового регулирования работа в 2018 году будет направлена на повышение качества инвестиционных решений, усиление ответственности руководителей и владельцев финансовых компаний и независимых аудиторов за качественную финансовую отчетность. Кроме того, предполагается принять меры по усилению валютного контроля при сохранении либерального валютного режима. Мы также согласовали полностью проект совестного заявления», - заключил председатель Нацбанка.

По итогам обсуждения вопроса кабмин одобрил проект совместного заявления правительства и Нацбанка.

Ксения Давыдова