Лучший «Снайперский батальон» определят в сухопутных войсках

Соревнования проводятся на учебных полигонах (центрах) бригад Сухопутных войск ВС РК без перемещения подразделений за пределы гарнизонов.

Соревнования общевойсковых батальонов «Снайперский батальон», проводятся по инициативе начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, которое направлено на повышение огневой выучки подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан.





Основной целью соревнования является повышение огневой выучки подразделений, определение лучших батальонов по выполнению упражнений стрельб (задач) из штатного оружия и вооружения, боевых машин, воспитание у военнослужащих чувства ответственности за мастерское владение вверенным вооружением и военной техникой.

В мероприятии участвуют мотострелковые, десантно-штурмовые, парашютно-десантные, штурмовые батальоны и батальоны морской пехоты, также танковые батальоны механизированных, танковых, десантно-штурмовых, штурмовых бригад и бригады морской пехоты.

Отметим, что соревнования проводятся на учебных полигонах (центрах) бригад Сухопутных войск ВС РК без перемещения подразделений за пределы гарнизонов. Судейские коллегии, в состав, которых войдут опытные военнослужащие, определят победителей соревнования по двум номинациям: первая – среди мотострелковых, десантно-штурмовых, штурмовых батальонов, батальонов морской пехоты и вторая – среди танковых батальонов.

Необходимо отметить, что соревнования проводятся последовательно, в масштабе бригад до февраля, региональных командованиях, десантно-штурмовых войск до марта, Вооруженных Сил – в период с 5 по 17 марта текущего года.