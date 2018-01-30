На Нацбанк и Казахстанскую ипотечную компанию подали в суд

В Бостандыкском районном суде cостоялся суд по гражданскому иску семьи ипотечников к Нацбанку и Казахстанской ипотечной компании (далее: КИК) по факту бездействия со стороны этих организаций по реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов (далее: Программа), передает Zakon.kz.

Как рассказала истец Зарина Баттал, в 2007 году они приобрели в КИК 2-комнатную квартиру. До 2009 года оплата шла стабильно, потом начались перерывы в связи с финансовыми проблемами.

"В 2013 году КИК с нас взыскал сумму задолженности по договору, и потом путем исполнения они квартиру приняли в собственность. Когда мы узнали, что была принята Программа в 2015 году, и КИК потом внесен в условия Программы, мы начали обращаться в КИК, чтобы они нас рефинансировали, потому что мы попадаем под условия. Они говорили, что им выделили деньги, но нет механизма их освоения. С 2016 года эта история у нас продолжается. Мы не можем рефинансироваться, встать на нормальный договор и выкупить квартиру. Поэтому мы пошли в суд", - рассказала Зарина Баттал.

Она и ее мама Карлыгаш Баттал отметили, что обращались в Нацбанк, где им отвечали, что КИК может из собственных средств рефинансировать. Но в КИК им так и не сообщили, когда оно будет осуществлено.

В суде представитель истцов Зоя Абильдина отметила, что Программа была утверждена Нацбанком в 2015 году. В соответствии с ней, жилищные займы могли рефинансироваться под 3% годовых. Заемщики, имеющие единственное жилье, могли бы жить в квартире, и дальше погашать задолженность по займу.

"Истцы попадают под данную Программу. У них ипотечный заем в КИК, которая была включена в Программу в марте 2016 года. Но Нацбанком не было предпринято никаких мер, чтобы проработать механизм финансирования. То есть, Нацбанк, который является создателем данной Программы, который разработал сам механизм финансирования банков второго уровня (далее: БВУ), включив в Программу, и зная, что у КИК нет лицензии на депозитные операции, должен был своевременно проработать механизм финансирования, чтобы деньги, выделенные государством для таких людей, как истцы, с единственным жильем, чтобы они могли дальше платить заем. Но Нацбанк, в течение двух лет зная данную проблему, не внес никаких изменений в Программу", - сказала Зоя Абильдина.

По ее словам, все это время Нацбанк бездействовал. 3,2 млрд тенге, которые были выделены КИК, до сих пор лежат у оператора.

"Они не использованы, заемщики не рефинансированы, проблема стоит. Просим суд признать бездействие Нацбанка незаконным... ...Бездействие КИК заключается в том, что, они не были настойчивы. Да они писали письма, БВУ им отказали, но это было в 2015 году, до включения в Программу. В период включения в Программу КИК должен был быть более настойчивым с Нацбанком", - резюмировала Абильдина.

В свою очередь, представители Нацбанка и КИК просили суд отказать в удовлетворении гражданского иска. Так, представители КИК рассказали в суде, что реализация Программы предусматривает финансирование КИК путем размещения оператором АО "Фонд проблемных кредитов" вклада в БВУ, с которыми КИК заключили бы соответствующее соглашение. Однако в ходе переговоров банки признали нецелесообразным предложение КИК. Сама же компания не имеет лицензии на депозитарную банковскую деятельность. То есть, для КИК выделены средства на рефинансирование ипотечных жилищных займов, но она она не может забрать эти средства.

"Для банков второго уровня это оказалось нецелесообразно в связи с тем, что это, во-первых, ответственность по держанию этих денег. Во-вторых, эти деньги должны быть размещены на депозите, банк должен возмещать вознаграждение. А как он будет начислять вознаграждение, если эти деньги уйдут сразу же. У КИК нет депозита, нет лицензии на ведение депозитарной банковской деятельности. Программа предусматривает депозитарный счет", - сказал в суде представитель ответчика.

Также было сообщено, что КИК предложил внедрение других механизмов, на основании которых можно осуществить прямое финансирование компании. Это процесс сейчас на стадии обсуждения и разработки. Сколько уйдет времени на реализацию, неизвестно.

Представитель Нацбанка в суде признала, что финрегулятор с начала включения КИК в Программу знал об имеющейся проблеме с финансированием компании.

"КИК должен был отстоять свои права, настаивать...Просто не было с этой стороны настояния... ...Откуда мы знали, что такое будет. У нас в условиях Программы написано, что деньги будут поступать на счет участников-банков и КИК заключит с ними договор. Но, если эти банки не устраивают условия Программы и условия, которые дали КИК, причем тут Нацбанк", - сказала в суде представитель Нацбанка.

Решение по данному иску уже вынесено. О нем будет известно позже.

Ирина Капитанова