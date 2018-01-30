В Алматы из-за уснувшего водителя произошла авария

В Алматы на ВОАД произошла авария. Никто не пострадал, но образовалась большая пробка, сообщает Zakon.kz.

Причиной аварии, по предварительной версии, стало то, что водитель Volkswagen Polo, двигающийся по дороге вниз, уснул за рулем.

Машину занесло влево и она, перевернувшись, снесла разделительное ограждение. Водитель не пострадал, но обломки заграждения разлетелись по дороге.

Один из осколков попал в Toyota Camry, двигающуюся навстречу, и разбил ей передний бампер. Люди в машине не пострадали.

Образовалась пробка. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и эвакуатор.

Фото: Zakon.kz