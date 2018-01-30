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500 км автодорог в РК станут платными

 

Об этом проинформировал, озвучивая совместное заявление Правительства и Нацбанка РК на заседании Кабмина, министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

«В целях качественного содержания новых дорог и обеспечения комфортного и безопасного движения в 2018 году планируется дальнейшее поэтапное внедрение системы платности на автодорогах республиканского значения общей протяженностью порядка 500 км», - сказал он.

По его словам, для эффективного управления транспортными потоками и определения потребности дальнейшего развития инфраструктуры будет принят план по поэтапному внедрению интеллектуальной транспортной системы с применением цифровых технологий.

«Таким образом, экономическая политика, проводимая правительством и Национальным банком, позволит в текущем году обеспечить дальнейший устойчивый рост экономики и сохранение уровня инфляции в новом целевом коридоре 5-7%. Проект сформирован совместно с Национальным банком и согласован с заинтересованными государственными органами», - уточнил глава ведомства.

 

Ксения Давыдова

 

30 января 2018, 11:53
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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