О чем говорится в совместном заявлении Правительства и Нацбанка РК

На заседании Правительства РК министр национального экономики Тимур Сулейменов озвучил совместное заявление Правительства и Национального банка РК об основных направлениях экономической политики на 2018 год, передает корреспондент Zakon.kz.

«С учетом продолжения активной реализация задач в Стратегии «Казахстан - 2050», институциональных и структурных реформ в соответствии с «Планом нации - 100 конкретных шагов», а также новых задач, определенных в Послании главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», основными направлениями экономической политики на 2018 год станут - сохранение макроэкономической стабильности; обеспечение благоприятного бизнес климата; развитие отраслей экономики, включая цифровую компоненту; развитие транспортно-логистической инфраструктуры», - сказал он.

Сохранение макроэкономической стабильности будет осуществляться за счет согласованных мер денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политик, а также обеспечения финансовой стабильности.

«Будет проводиться эффективная бюджетно-налоговая политика, направленная на поддержание устойчивости госфинансов с гибкой и благоприятной налоговой средой. Так, дефицит бюджета планируется снизить с 2,9 % к ВВП в 2017 году до 1,1 % в текущем году. Это позволит удерживать долг Правительства на безопасном уровне не более 20,0 % к ВВП. Ненефтяной дефицит планируется снизить до 7,4 % к ВВП», - уточнил глава ведомства.

По его словам, внимание Правительства будет сфокусировано на недопущение необоснованного роста цен с устранением предпосылок для создания искусственного дефицита, ценового сговора и недобросовестной конкуренции.

«В целях обеспечения благоприятной бизнес-среды и создания сильного среднего класса предпринимателей, будет подготовлен новый пакет системных мер по кардинальному улучшению бизнес климата, особенно на региональном уровне, стимулированию вывода бизнеса из тени, через упрощение налогового и иного администрирования. На законодательном уровне предусмотрено улучшение условий правового регулирования бизнеса и снижение барьеров развития предпринимательства», - указал Т. Сулейменов.

Так, в текущем году планируется сократить 25 сфер контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18, снизить общее количество проверок на 30 % и сократить количество отчётности, предоставляемой бизнесом госорганам, на 30 %.

С целью сокращения присутствия государства в экономике будет продолжена реализация Комплексного плана приватизации и на IPO/SPO будет выведен ряд крупных активов ФНБ «Самрук Казына».

Как отметил министр, инвестиционная политика будет направлена на максимальное привлечение частных инвестиций и восстановление роли банковского сектора в финансировании экономики. Для этого будет продолжена работа по совершенствованию инвестиционного климата до уровня стран ОЭСР.

«Развитие отраслей экономики, включая цифровую компоненту, продолжится за счет реализации политики индустриализации через обеспечение выхода на проектную мощность проектов Карты индустриализации и увеличение доли высокотехнологических производств. Будет проведена работа по стимулированию внедрения элементов «Индустрии 4.0.», таких как Big data, облачные технологии и 3D-принтинг», - сообщил он.

В то же время начнется разработка третьей пятилетки индустриализации, направленной на становление промышленности «цифровой эпохи» с акцентированием на инновации, трансферт технологий и содействие цифровизации обрабатывающей промышленности.

«Для обеспечения восполнения минерально-сырьевой базы страны начнется реализация нового Кодекса «О недрах и недропользовании», будет разработан комплекс мер по улучшению подходов при извлечении полезных ископаемых путем внедрения информационно-технологических платформ. Завершится модернизация НПЗ, что обеспечит внутренний рынок страны высококачественным бензином К4 и К5», - проинформировал глава Миннацэкономики.

Также в АПК продолжится работа по повышению производительности труда за счет увеличения энерговооруженности отрасли, диверсификации посевных площадей и экспорта переработанной сельхозпродукции.

«Кроме того, дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры будет способствовать продолжение реализации госпрограммы «Нұрлы жол». Продолжится строительство коридоров Центр-Юг между Астаной и Алматой и Центр-Восток между Астаной и Оскеменом. В восточном и юго-восточном регионе продолжится реконструкция дорог Алматы-Оскемен, Калбатау-Майкапшагай, Ушарал-Достык, которые обеспечат развитие туризма и увеличение товарооборота с КНР», - заключил он.

Ксения Давыдова