Рост экономики в Актюбинской области составил 5%

В акимате Актюбинской области провели анализ цен на основные виды продукции. И хотя экономика региона по-прежнему будет зависеть от нефтегазового фактора, прогнозы радуют: предполагается рост цен на нефть и газ, хромовые и медные концентраты. На расширенном совещании аким области Бердыбек Сапарбаев поставил задачу руководителям крупных предприятий и компаний увеличить объемы добычи ряда полезных ископаемых и их переработку.

В планах руководства региона ввод новых и вывод уже действующих инновационных производств на полную мощность, их технологическая модернизация и цифровизация, использование технологий, представленных на ЭКСПО. Основными драйверами экономики области по-прежнему остаются госпрограммы «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол».

Бердыбек Сапарбаев отметил, что по всем показателям социально-экономического развития достигнута положительная динамика.

Все параметры 2017 года выше года предыдущего и не ниже республиканских. По 13 основным индикаторам область лидирует и стабильно входит в первую пятерку среди регионов. Самое главное — выполнено поручение главы государства и правительства о недопущении снижения темпов роста производства.

«Радует, что есть динамика в промышленной и сельскохозяйственной отрасли, особенно в обрабатывающей промышленности — семь процентов. Давно такого роста не было. Экономика будет расти при условии привлечения инвестиций, в частности иностранных. Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году составил 437,1 млрд тенге, 73% из них приходится на внебюджетные средства — это 317 млрд тенге прямых иностранных инвестиций», — акцентировал аким области.

В прошлом году промышленными предприятиями области произведено продукции на сумму более 1,5 трлн тенге. Это на 349,3 млрд больше чем в 2016 году. Рост экономики региона в 2017 году составил 5%. За год объем промышленного производства увеличился на 5%, в том числе обрабатывающая промышленность выросла на 7,9%, горнодобывающая — на 4%.

Рост производства продукции обрабатывающей промышленности полностью перекрыл снижение показателей в нефтедобывающей промышленности, где наблюдается спад — лишь 96,6% от объема 2016 года.

Основное влияние здесь оказало снижение объемов добычи нефти на 3,4% или на 217,9 тысяч тонн, вызванное истощением месторождений и ряда других причин технологического характера.

Добыча нефти снижена до 6 млн тонн, против 6,2 млн тонн в 2016 году, в том числе АО «СНПС-Актобемунайгаз» — 3,9 млн тонн или 95,7% (-175,6 тыс. тонн), ТОО «Казахойл Актобе» — 702,2 тыс. тонн или 92,2% (-59,2 тыс. тонн).

В то же время есть и положительные для региона результаты: рост добычи попутного нефтяного газа — на 2,7% (6,6 млрд кубометров), медно-цинковой руды — на 10,8% (3,9 млн тонн), цинкового концентрата — на 35,7% (124,4 тыс. тонн), хромовых руд — на 18,7% (6,3 млн тонн), хромовых концентратов — на 10,4% (4,6 млн тонн), ферросплавы — на 26% (624 тыс. тонн), рельсы — на 80,1% (136,5 тыс. тонн).

Для технологической модернизации с 30 крупными предприятиями области подписан План мероприятий по модернизации и внедрению цифровых технологий в производство.

Всего в 2017 году было модернизировано 20 предприятий на общую сумму 20 млрд тенге. В нынешнем году планируется модернизация и цифровизация производств свыше 25 компаний на сумму около 38 млрд тенге. Это позволит снизить себестоимость добычи и переработки продукции на 7%, увеличить производительность на 20−30%, улучшить экологическую обстановку региона и снизить травматизм на 10%.

Наиболее крупными являются:

АО «ТНК «Казхром» на сумму 3 484,8 млн тенге;

АО «СНПС-Актобемунайгаз» на сумму 3 520 млн тенге;

АФ ТОО «Арал Петролеум Капитал» на сумму 3 022,5 млн тенге;

ТОО «Восход-Oriel» на сумму 87,4 млн тенге;

АО «Коктас Актобе» на сумму 750 млн тенге;

ТОО «Компания Рокос LTD» на сумму 252,6 млн тенге;

АО «Трансэнерго» на сумму 3 836 млн тенге;

ТОО «Энергосистема» на сумму 1 078 млн тенге;

АО «Акбулак» на сумму 1 553 млн тенге

Также предприятиями области внедряется 18 мировых технологий, представленных на выставке «ЭКСПО-2017», на общую сумму 43 млрд тенге.

Рост валовой продукции сельского хозяйства составил 5,3% (200,8 млрд тенге). Выпуск сельхозпродукции нарастили все 12 районов области и город Актобе. Собрано свыше 512 тыс. тонн зерна, урожайность достигла рекордные 13 центнеров с гектара.

В регионе создано 198 СПК, которые объединили 5 179 индивидуальных хозяйств, 119 фермерских хозяйств и 30 юридических лиц. На сегодня ими произведено 2 106 тонн мяса, 3 019 тонн молока, 1 228 тонн овощей и 465 тонн другой продукции.

Всего за счет всех источников финансирования впервые в истории области введены 792,3 тыс. кв. метров жилья (рост по сравнению с 2016 годом — 28,5%). Это тоже рекордный показатель. В этом году планируется построить не менее 850 тыс. кв. метров жилья, или порядка 8 тыс. квартир.

Актюбинская область стала одной из первых, где успешно реализуется программа «Нұрлы жер», в рамках которой в 2017 году введены в эксплуатацию 124 коттеджа площадью 17,3 тыс. кв. метров, а также 3-этажные жилые дома общей площадью 49,7 тыс. кв. м.

Розничный товарооборот увеличился на 6,3%, внешнеторговый оборот увеличился на 39%, составив 4,6 млрд долларов, в том числе экспорт товаров вырос на 44%.

В 2017 году было создано 17 тысяч новых рабочих мест. Общая безработица сохранена на уровне 2016 года — 4,8%, что ниже среднего республиканского показателя.

Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 4,9% - до 50,2 тыс. единиц.

По механизму ГЧП и социальной ответственности бизнеса в Актобе построят легкоатлетический манеж и центр новых информационных технологий «Смарт Актобе».

«Мы должны создать все условия для развития МСБ. В этом году адмцентр области должен стать безбарьерным городом для ведения бизнеса, — поручил аким области руководителям местных контролирующих и правоохранительных органов. — Сейчас мы работаем с республиканским „Атамекеном», анализируем работу с бизнесом. Всем соответствующим органам надо устранить препятствия, тормозящие развитие предпринимательства. Все центры по развитию предпринимательства должны работать. Считаю, что механизм „ДКБ-2020» используется не в полной мере», — отметил Бердыбек Сапарбаев.

Владимир Бурьянов