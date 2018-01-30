В Nissan подтвердили разработку нового спорткара

Японская компания Nissan Motor Company подтвердила информацию о том, что уже приступила к работе по созданию нового спортивного автомобиля Z-линейки, который станет преемником купе Nissan 370Z.

Об этом в обширном интервью изданию Automotive News рассказал Филип Клейн, директор по планированию японского автогиганта, во время Международного автосалона в Детройте-2018. В первую очередь представитель компании подчеркнул:

«Слухи о смерти Z-спорткаров Nissan сильно преувеличены. Мы работаем над этим и весьма продуктивно, но у меня пока нет указаний, чтобы раскрыть вам какую-то информацию».

Стоит напомнить, что в прошлом году в интернете появилась информация, что компания Nissan Motor Company планирует отказаться от выпуска спортивных Z-моделей, поскольку этот сегмент «очень тесный» и не приносит большой прибыли. Однако Филип Клейн развеял эти слухи.

Продолжая разговор с журналистами, топ-менеджер также рассказал:

«Z — это сложный сегмент рынка. Он склонен к снижению на глобальном рынке. Хотя, мы продолжаем считать, что для Z есть место и мы хотим сохранить модель и это то, над чем мы работаем сейчас».

Непременно стоит сказать о том, что новая спортивная Z-модель — это среднесрочный проект. Издание цитирует представителя компании:

«Это среднесрок. На долгосрок имеются другие идеи. Если мы делаем совершенно новый автомобиль, каким он должен быть, чтобы вызывать страсть? И мы работаем очень серьезно над этим — как нам сохранить Z, освежить его и каким бы могло быть следующее поколение?»

Кроме этого в беседе журналистами официальный представитель японской марки отметил, что разработка нового спортивного автомобиля Z-линейки сопряжено с большими трудностями. Например, из-за растущих требований к безопасности повысилась стоимость и вес автомобилей за счет дополнительных систем, утяжеленных осей и увеличенных тормозов.

Via livecars