"Көз тимесін" - Сагинтаев пожелал успеха казахстанским спортсменам в Пхенчхане

В преддверии открытия зимних Олимпийских игр Премьер-министр Бахытжан Сагинтаев пожелал атлетам удачи на предстоящих стартах четырехлетия, передает корреспондент Zakon.kz.

«Осталось несколько дней, будем с нетерпением ждать открытия Олимпийских игр. Желаю нашим атлетам успехов и побед, пусть возвращаются с медалями. Көз тимесін (Лишь бы не сглазить, - прим.), если рано говорить, можем сглазить», - сказал на заседании правительства Б. Сагинтаев.

Как проинформировал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, казахстанская спортивная делегация планирует участие в девяти видах спорта - биатлон, фигурное катание, горно-лыжный спорт, шорт-трек, конькобежный спорт, санный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл, акробатика, могул.

«На предстоящие Олимпийские игры мы завоевали 57 лицензий по девяти видам спорта. Это не окончательная цифра, она будет еще шлифоваться к увеличению. Это биатлон - 10, шорт-трек - 12, конькобежный спорт - 12, лыжные гонки - 7, фигурное катание - 3, фристайл могул - 4, фристайл, акробатика - 5. Будут участвовать 46 спортсменов, 45 из них - наши казахстанские воспитанники», - уточнил глава ведомства.

Он добавил, что перед олимпийской делегацией поставлена задача - выступить не ниже результатов Олимпийских игр в городе Сочи.

В свою очередь Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Данияр Абулгазин отметил, что одним из основных вопросов, которые для НОКа особо важен - совместно с министерством культуры и спорта приняты меры по недопущению фактов использования допинга.

«Все вероятные кандидаты нашей олимпийской команды прошли неоднократное тестирование на допинг. Последние пробы от каждого спортсмена были взяты в начале января этого года и направлены в антидопинговую лабораторию Дрездена. На олимпиаду, мы надеемся, что поедут только «чистые» спортсмены, это один из основных вопросов. Обеспечены экипировкой. На эту олимпиаду мы выбрали компанию Mizuno, спортсмены получили все обмундирование, им понравилось, довольные», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: Sputnik/ Болат Шайхинов.