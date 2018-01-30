В Шымкенте на четырех улицах появится Арбат

Стало известно на каких из городских улиц Шымкента появится Арбат. В ходе объезда города, рабочая группа во главе с акимом области Ж.Туймебаевым определила улицы, которые станут городской пешеходной зоной. Пешеходные улицы появятся вдоль реки Кошкар ата, на улицах Аскарова, Бекет батыра и Бейбитшилик. На сегодняшний день уже разработан проект и представлен главе региона. Кроме того, в составе рабочей группы, депутат областного маслихата У.Мельдеханов внес ряд предложений по этому проекту, передает пресс-служба акима ЮКО.

Вместе с тем, акимату города поручено реализовать идею акима области Ж.Туймебаева о создании выставки под открытом небом. Таким образом, в будущем в центре Шымкента появятся собственный Арбат, где в выходные и праздничные дни гости и жители города смогут не только насладиться выставкой художников, но и приобрести различные сувениры.

Наряду с этим, в ходе визита глава региона встретился и побеседовал с жителями этих улиц, которые поделились своими мнениями о создании Арбата. В свою очередь аким отметил, что главная цель проекта - продвигать национальные ценности и привлечь внимание жителей к традициям и истории казахского народа.