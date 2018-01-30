В 1961 году маленькая девочка была найдена в море

Только подумайте: вы берете яхту, чтобы отправиться на ней в долгое путешествие со всей семьей, отплываете с Флориды и направляясь на Багамы.

Смахивает на исполнение мечты? Именно этим и должно было стать данное путешествие, но для семейства Дюперро все закончилось печально. Одна ужасная ночь 1961 года изменила все…

Lemurov.net рассказал эту историю.

В один из дней плавания капитан яхты буквально был не в себе, к концу дня он окончательно свихнулся, убив всех обитателей корабля, кроме 11-летней девочки Тере Джо. Ей пришлось пройти через настоящий ад, так как она своими глазами видела насильственную смерть всей своей семьи.

Не мудрено, что, когда девочка вернулась домой, то новость разлетелась по всей стране и вызвала настоящий резонанс. Историю до сих пор считают одной из самых кошмарных. Пережившая эти события девочка 49 лет хранила молчание, а затем написала произведение, освещающее произошедшее на яхте.

Тере Джо рассказала, что ужасающая ситуация произошла из-за плачевного финансового положения Харви. Перед поездкой капитан застраховал жизнь своей супруги на большую сумму и решил избавиться от нее во время плавания, чтобы решить все проблемы одним разом.

Однако жена прознала про планы мужа и решила начать борьбу за свою жизнь, рассказав родителям Тере всю правду. Узнав о том, что его тайна раскрыта, капитан обезумел и начал лишать жизни каждого, кто попался ему на пути!

После жестокой расправы капитан корабля принял решение затопить судно, открыв все шлюзы. Сам же он намеревался отплыть на привязанной лодке. Он попросил девочку подержать веревку, а затем ненадолго отвернулся, чтобы достать нож. В этот момент капитан уже находился в лодке. Он собирался расправиться и с девочкой, однако она просто отпустила веревку, и лодка опустилась на воду. Убийца решил не возвращаться на яхту, так как был убежден, что девочка и так не сможет выжить на тонущем корабле, однако ей удалось это сделать.

Четыре дня девочка провела море без каких-либо припасов, после чего ее обнаружил проходящий поблизости баркас, так девочка и нашла свое спасение.

Сам капитан был спасен тремя днями ранее. Он рассказал спасателям, что на яхте произошел ужасный пожар и никому, кроме него не удалось выбраться с горящего корабля. Конечно же – это не соответствовало тому, что произошло на самом деле.

После того как капитану стало известно, что девочка спасена, он не стал дожидаться, пока за ним придут и покончил с собой. Тере Джо же усыновила супружеская пара, которая пыталась всячески помочь девочке. Они никогда не заговаривали с ней произошедшем, да и сама она не горела желанием рассказывать об этом.

Несмотря на то, что события произошли уже очень давно, Тере Джо до сих пор отчетливо помнит ту злополучную ночь, эти воспоминания преследуют ее всю жизнь.

Скорее всего, поэтому она так и не смогла долго прожить ни с одним из четырех своих супругов, однако это не мешает ей сохранять оптимистичный настрой и по сей день.